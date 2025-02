Revelan por qué Taylor Swift se sintió “usada” por Blake Lively

USA. La relación entre Taylor Swift y Blake Lively, una de las amistades más icónicas de Hollywood, podría estar atravesando un momento complicado. Según diversas fuentes, la tensión habría surgido a raíz de la disputa legal entre Lively y Justin Baldoni, su compañero de reparto y director en It Ends With Us. Algunas versiones apuntan a que Swift se sintió manipulada en medio del conflicto, mientras que otras aseguran que su vínculo con la actriz de Gossip Girl sigue intacto.

¿Qué pasó entre Taylor y Blake?

Todo comenzó cuando Baldoni presentó una contrademanda contra Lively, revelando supuestos mensajes de texto en los que ella hacía referencia a personas cercanas como “dragones”. En uno de esos mensajes, la actriz habría escrito: “Si alguna vez viste Game of Thrones, sabrás que soy Khaleesi, y como ella, tengo algunos dragones”. Añadió además: “Para bien o para mal, pero generalmente para bien. Porque mis dragones protegen a quienes defiendo. Todos nos beneficiamos de esos monstruos hermosos míos. Tú también lo harás, te lo aseguro”, según la denuncia de Baldoni. El director asegura que Lively insinuó que Swift y Ryan Reynolds eran parte de esos “dragones” para convencerlo de aceptar modificaciones en el guion de una escena. “Realmente amo lo que hiciste. Ayuda muchísimo. Lo hace más divertido e interesante. Y habría sentido lo mismo sin Ryan y Taylor”, habría respondido Baldoni, accediendo a los cambios.

¿Cómo reaccionó Taylor Swift?

De acuerdo con una fuente cercana a Page Six, Swift no tomó bien el hecho de haber sido mencionada en este conflicto. “Taylor realmente desearía que Blake no la hubiera involucrado en todo esto”, declaró el informante, añadiendo que la cantante “no se siente cómoda con la forma en que fue referida como uno de los ‘dragones’ de Blake”. TMZ refuerza esta versión, asegurando que la tensión es real y ha tenido consecuencias. Según sus fuentes, Lively no estaría invitada a la suite de Swift en el Super Bowl, donde se espera la asistencia de varias celebridades para apoyar a Travis Kelce este 9 de febrero. “Pese a lo que Blake cree, su amistad está fracturada”, indicó un informante anónimo. Además, TMZ señala que Swift “se enfureció” al verse envuelta en la disputa legal y “jamás quiso ser su dragón”. Incluso, la cantante habría descubierto que su nombre fue mencionado en varias reuniones y conversaciones por parte de Lively, lo que incrementó su malestar. Sin embargo, no todas las fuentes coinciden en que la relación esté rota. Entertainment Tonight informó que, aunque Swift prefiere mantenerse al margen del conflicto, sigue en buenos términos con Lively. “Taylor sigue cercana a Blake, pero está enfocada en su propia vida y proyectos”, señaló una fuente al medio. Sobre su asistencia al Super Bowl, The Sun aseguró que, hasta el 29 de enero, Lively y Reynolds aún figuraban en la lista de invitados de Swift. Algunas versiones indican que la actriz simplemente ha optado por mantener un perfil bajo debido a la controversia.