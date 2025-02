Elijah Wood se casó con su novia de toda la vida

Elijah Wood está casado.

El actor de ‘El Señor de los Anillos’ desató recientemente las especulaciones de que había unido legalmente su vida a la de su pareja Mette-Marie Kongsved -con quien comenzó a salir en 2018- cuando se refirió a ella como “mi esposa” en una entrevista, y ahora TMZ ha obtenido una copia de su acta de matrimonio.

Sin embargo, el medio informó que el documento archivado en el condado de Los Ángeles es una licencia de matrimonio confidencial, por lo que no ofrece detalles sobre cuándo se casaron realmente.

La confirmación llega poco después de que las fuentes dijeran al medio que la pareja -que tiene un hijo que nació en 2019 y una hija que nació en 2022- se había casado en Nochevieja (31.12.24) en Suecia en una ceremonia íntima ante 80 amigos.

LEA: NJZ: el renacimiento de NewJeans y su esperado debut

La estrella, de 44 años, habló a sus fans de su boda durante una participación en el podcast ‘Inside of You’ el mes pasado.

Dijo: “Estoy más que agradecido por mi familia, mis hijos y mi esposa”.

A lo largo de la conversación, el presentador del podcast, Michael Rosenbaum, se refirió continuamente a Mette-Marie, de 33 años, también como la “esposa” del actor de ‘Yellowjackets’.

Elijah ha hecho un esfuerzo concertado para mantener su vida personal fuera de los focos en los últimos años y el nacimiento de su segundo hijo sólo salió a la luz más de un año después, cuando mencionó a su hija en una entrevista.

Al ser cuestionado por su día a día, Elijah declaró al periódico Wall Street Journal en julio de 2023: “Tenemos un hijo de tres años y una hija de 14 meses, y ella nos despierta bastante temprano. Le gusta madrugar, le gusta empezar el día”.

ADEMÁS: “Emilia Pérez” triunfa a la sombra de Karla Sofía Gascón

La estrella de cine y sus hijos siempre desayunan juntos, y Elijah les sirve “avena con varias especias, mantequilla de cacahuete y fruta: plátano, manzanas, moras. También me gusta mucho la avena de la noche a la mañana o el muesli con yogur, y a veces como eso con ellos”.

También contó que tiene una cuenta privada de Instagram para compartir fotos sólo con sus amigos y familiares.

Al hablar de su acercamiento a las redes sociales, dijo al Wall Street Journal: “Quería poder compartir fotos que no necesariamente quería compartir con el mundo. Una cuenta pública cambiaría mucho lo que comparto. No es que comparta nada que no quisiera que saliera a la luz, pero soy una persona relativamente privada”.