Navidad de famosos futbolistas: Messi, Cristiano y Vinicius con gran sorpresa

Estas son las imágenes que compartieron los futbolistas de todo el mundo durante la Navidad 2025.
La tradicional postal navideña de Emiliano “Dibu” Martínez no faltó este año
Neymar Júnior, quien atraviesa el proceso de recuperación tras una reciente operación de rodilla, celebró la Navidad de una manera muy especial.
Lautaro Martínez pasó la Navidad junto a su pareja, Agustina Gandolfo.
Raphinha se ve completamente feliz al lado de Natalia Rodrigues, su esposa y su hijo que carga en brazos.
Cristian 'Cuti' Romero con su pareja Karen Cavaller
Erling Haaland pasó la Navidad junto a su pareja sentimental. El delantero noruego publicó la postal donde sale acaramelado con su novia, Isabel Haugseng Johansen.
Giuliano Simeone con su padre Diego y su hermano Gianluca, que acaba de ser papá junto con Eva Bargiela.
Rashford colocándole la estrella a su árbol en compañía de su hija, así pasó la Navidad el futbolista de Barcelona.
Ángel Di María pasó la Navidad en familia. El futbolista argentino subió una fotografía junto a su esposa y dos hijas.
Endrick, quien recientemente salió a préstamo del Real Madrid, la pasó muy acaramelado y feliz con su esposa, Gabriely Miranda.
Robert Lewandowski junto a Anna Lewandowska y sus dos hijas disfrutando de la Navidad 2025.
Rodrygo, futbolista del Real Madrid, decidió pasar la Navidad en familia y así posó junto a sus padres y su hermana.
Eder Militao es otro de los futbolistas que decidió pasar la Navidad en familia y esta fue la postal que publicó el defensor del Real Madrid.
Vinicius Júnior sorprendió y la pasó acaramelado junto a la hermosa Virginia Fonseca, esta fue la postal que publicó la pareja brasileña en la Navidad.
Cristiano Ronaldo, fiel a su estilo, pasó la Navidad junto a toda su familia y esta es la postal donde salen comiendo todos juntos.
¿Y Messi? Curiosamente el astro argentino y Antonela Roccuzzo no publicaron fotos de cómo pasaron la Navidad y esta fotografía es la de 2024. Este año, la pareja decidió mantenerse alejados de las redes; cabe recordar que la hermana de Leo sufrió un accidente el pasado 23 de diciembre.