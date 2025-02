Taylor Swift podría declarar en el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, su coprotagonista y director de It Ends With Us, puede terminar con un acuerdo, posiblemente atraído por la amenaza de una declaración de Taylor Swift, según Daily Mail.

Swift, de 35 años, es una amiga cercana de Lively, de 37 años, y su esposo Ryan Reynolds, de 48, y estuvo presente durante una reunión en la que los tres estaban trabajando en la escena de la azotea de la película que Lively había reescrito.

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, fue invitado al nuevo podcast legal del medio TMZ, Two Angry Men, con Harvey Levin y Mark Geragos.

Levin, quien fue abogado durante muchos años antes de crear TMZ, asumió que Freedman declararía ante Swift, aunque Levin se sorprendió bastante cuando Freedman se mostró retraído.

”No sé si vamos a destituir a Taylor Swift o no. Creo que probablemente será una decisión que se tomará en el último momento. No sé si esa decisión ya se ha tomado. Les puedo decir esto: cualquiera que tenga información razonable que pueda aportar pruebas en este caso será interrogado”, reveló el abogado.