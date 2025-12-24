"Reconstruiremos la Honduras que nos merecemos todos"

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el cierre de la jornada electoral y los reportes emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de su declaratoria oficial esta tarde, la fórmula presidencial del Partido Nacional compareció ante la nación celebrando su triunfo.

En un discurso centrado en la gobernabilidad, María Antonieta Mejía, electa designada presidencial, aseguró que el mandato ciudadano ha sido un mensaje directo a favor de la paz y el cese de la polarización política en Honduras.

El pronunciamiento oficial de la política enfatizó que el resultado de las urnas refleja el deseo de la población por alcanzar estabilidad. "El pueblo hondureño habló fuerte y claro, dijo no más confrontación. Honduras requiere paz y certidumbre", señaló la fórmula ganadora. Asimismo, destacó la "humildad" como el pilar que caracterizará la gestión entrante, la cual prometió trabajar de cerca con los sectores sociales.

Durante la comparecencia se extendió un reconocimiento público a la labor del órgano electoral, mencionando específicamente a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López. Según los líderes nacionalistas, su desempeño en este proceso garantiza un lugar en la historia democrática del país por la transparencia y el respeto a la voluntad popular.

Mejía agradeció el despliegue de sus bases, desde los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta el equipo técnico que participó en la estrategia de campaña. En el plano externo, hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional para que continúen los pronunciamientos de respaldo a la legitimidad del proceso.

Bajo la consigna de "reconstruir la Honduras que nos merecemos todos", reconoció que el camino no estará exento de desafíos y retos económicos y sociales. No obstante, afirmó estar listos para asumir el cargo de inmediato, haciendo referencia a que Nasry Asfura ya tiene "los burros puestos" para iniciar las tareas de gobierno.

El evento concluyó con un agradecimiento a la confianza depositada en el Partido Nacional, calificando la jornada como una victoria para la democracia hondureña.

Nasry Asfura fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40.26% de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).