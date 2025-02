La influencer británica Kate Cassidy dejó a Liam Payne en Argentina para cuidar de su perro.

La estrella de One Direction falleció en octubre, a los 31 años, tras caer desde el balcón de su hotel en Buenos Aires, y Kate ha revelado ahora por qué dejó a su novio en la capital argentina mientras ella regresaba a Estados Unidos.

Kate, de 25 años, que era dueña de un perro de rescate, llamado Nala, con Liam, dijo al diario The Sun: “Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, obviamente, nunca jamás pensé que este suceso ocurriría. Fue un trágico accidente y no, nunca pensé que moriría joven. Pero teníamos nuestras vidas separadas, no era la primera vez que viajábamos por separado. Nunca pensé que pasaría esto, que acabaría así”.

Kate aún no ha superado la tragedia y ha revelado que sigue pensando en Liam “cada segundo de cada día”.

Ella dijo: “Todavía no siento del todo real que él no esté aquí. Intento ser lo mejor que puedo, pero siento que mi vida ha cambiado mucho. Pienso en Liam cada segundo de cada día”.