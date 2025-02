Drew Barrymore no puede controlar lo cerca que se sienta de sus invitados en su programa

La actriz estadounidense Drew Barrymore “no puede controlar” lo cerca que se sienta de sus invitados a su programa de entrevistas.

La estrella de 49 años es conocida por inclinarse lo más cerca posible durante las conversaciones en su programa homónimo y admitió que intentó dejar de hacerlo después de recibir comentarios “horribles” sobre dicho hábito.

Al ser cuestionada por su decisión de sentarse cerca de los invitados, dijo en ‘Watch What Happens Live!’: “No sé, en realidad no puedo controlarlo. Porque tuvimos grupos de discusión cuando ‘The Drew Barrymore Show’ se lanzó y no fue bueno. Fue horrible”.

Y preguntada sobre si había puesto en práctica su promesa de agosto del año pasado de que trabajaría en “practicar la distancia física” con sus invitados en 2025, admitió: “No va bien”.

La estrella de ‘Miss You Already’ admitió que le preocupa su aliento fresco cuando se acerca a sus invitados.

Sobre si alguna vez se apartó porque uno de sus entrevistados tenía mal aliento, señaló: “En lo único que pienso también es en cómo tengo el aliento. Esta es la mejor noticia, nadie ha tenido mal aliento todavía y yo soy como alumno a pupilo y nadie ha tenido mal aliento”.

En diciembre, un clip de ‘The Drew Barrymore Show’ se hizo viral después de que la invitada Martha Stewart empujara juguetonamente a la presentadora a mitad de la conversación cuando se acercó demasiado, pero la actriz de ‘Never Been Kissed’ insistió en que a la gurú del estilo de vida “realmente le gusta”.

Dijo: “Creo que sólo estaba bromeando. Como Martha, en realidad, nunca he sido capaz de decir esto antes con confianza, pero ahora puedo. Creo que realmente le gusto a Martha. Creo que Internet malinterpretó el momento y lo utilizó. Cuando empecé a conocerla, pensaba: ‘No creo que le guste’. Pero creo que me abrí paso... y no le caigo mal”.