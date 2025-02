Adrien Brody cree que no es el “típico actor guapo”

Así lo declaró a Variety : “ He tenido que demostrar que el actor principal puede ser inusual y único y no ser el típico guapo. Pero a menudo, las opciones de aspecto algo anodino son más fáciles. Más seguras ”.

El actor Adrien Brody cree que no es “típicamente guapo”.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, explicó: “No escuchas hasta que fracasas o hasta que te duele de verdad. Para que se produzca un cambio, tiene que haber iluminación. La iluminación llega a menudo a través del sufrimiento o las dificultades. He tenido una vida y una carrera muy bendecidas, pero nunca ha sido fácil. Lo que hay que saber es que hay muchos capítulos”.

Adrien ganó su Óscar hace más de dos décadas, y rechazó la sugerencia de que fue un “éxito originado de la noche a la mañana”.

Así lo indicó: “Llevaba 17 años actuando profesionalmente. Para mucha gente, fue un éxito de la noche a la mañana, pero yo había estado trabajando, pagando mis deudas. Y fue algo extraordinario, pero un poco chocante”.