"Nadie 2" llega a los cines de Honduras el 21 de agosto

Los amantes del cine de acción podrán disfrutar este 21 de agosto del estreno de Nadie 2, la esperada secuela de la exitosa cinta que conquistó al público en 2021.
En esta nueva entrega, el actor Bob Odenkirk retoma el papel de Hutch Mansell, un hombre aparentemente común que se ve nuevamente arrastrado a un mundo de violencia, justicia a su manera y enfrentamientos explosivos.
Tras los sucesos de la primera película, Hutch deberá enfrentar a enemigos más despiadados, batallas más intensas y un pasado que se niega a quedar atrás.
Con escenas cargadas de adrenalina, coreografías de combate impactantes y una mezcla de suspenso con humor oscuro, Nadie 2 promete superar las expectativas de los fanáticos del género.
La cinta cuenta con la dirección de Ilya Naishuller y la producción de David Leitch, reconocido por filmes como John Wick y Atomic Blonde. Este equipo creativo asegura una experiencia cinematográfica llena de intensidad, estilo y entretenimiento.
“Nadie 2 es más grande, más salvaje y emocionante. Hutch está de regreso para demostrar que los héroes menos esperados pueden ser los más letales”, afirmó Ilya Naishuller durante la promoción internacional del filme.
El estreno de Nadie 2 reafirma la apuesta de la industria por continuar historias que conectan con el público y que redefinen al antihéroe moderno en la pantalla grande.