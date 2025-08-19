"Nadie 2" llega a los cines de Honduras el 21 de agosto

San Pedro Sula, Honduras.

Los amantes del cine de acción podrán disfrutar este 21 de agosto del estreno de Nadie 2, la esperada secuela de la exitosa cinta que conquistó al público en 2021.

En esta nueva entrega, el actor Bob Odenkirk retoma el papel de Hutch Mansell, un hombre aparentemente común que se ve nuevamente arrastrado a un mundo de violencia, justicia a su manera y enfrentamientos explosivos.

Tras los sucesos de la primera película, Hutch deberá enfrentar a enemigos más despiadados, batallas más intensas y un pasado que se niega a quedar atrás.

Con escenas cargadas de adrenalina, coreografías de combate impactantes y una mezcla de suspenso con humor oscuro, Nadie 2 promete superar las expectativas de los fanáticos del género.