Millie Bobby Brown sobre David Harbour: “Es como mi papá"

La emotiva complicidad entre Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de Stranger Things 5 disipó por completo los rumores de conflicto y demanda entre ambos actores.
Durante la esperada presentación de la quinta y última temporada de la serie, celebrada en Los Ángeles, el reencuentro entre Brown y Harbour se convirtió en el foco de atención. A pesar de los rumores previos sobre una supuesta denuncia por acoso e intimidación que la actriz habría interpuesto contra su compañero, la alfombra roja mostró una imagen completamente distinta: risas, abrazos y gestos de cariño que confirmaron que la relación entre los intérpretes de Eleven y Hopper sigue siendo sólida.
Durante la premiere, un periodista de Access Hollywood no pudo evitar preguntar a Millie Bobby Brown, tras presenciar los efusivos abrazos con David Harbour: “¿Qué significan ustedes dos el uno para el otro?”.
Con una sonrisa, Millie respondió: “Es como mi papá. Estoy profundamente conectada con él para toda la vida. Somos muy afortunados de tenernos mutuamente.”
¿Que extrañarás de esta serie? "La gente, amo a la gente. Son mi familia. Ha sido muy difícil pensar la vida y el trabajo sin ellos".
Reacciones de la prensa y los fans
Medios como La República, Milenio y La Opinión destacaron el cálido abrazo entre ambos como una señal de reconciliación y complicidad. Las imágenes compartidas por Netflix en redes sociales reforzaron esta narrativa, mostrando a Millie y David sonrientes y cercanos.
En redes sociales, los fans celebraron el momento como una reivindicación de la conexión emocional que los personajes comparten en pantalla. Muchos comentaron que el gesto fue “más fuerte que cualquier comunicado oficial” y que “la química entre ellos es innegable”.
La prensa especializada interpretó la escena como una estrategia para cerrar el ciclo de especulaciones que había rodeado la producción. Aunque algunos medios, como Mail on Sunday y Daily Mail, habían reportado una investigación interna en Netflix por la supuesta denuncia, el evento público pareció desmentir cualquier tensión.