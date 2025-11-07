Millie Bobby Brown sobre David Harbour: “Es como mi papá"

La emotiva complicidad entre Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de Stranger Things 5 disipó por completo los rumores de conflicto y demanda entre ambos actores.

Durante la esperada presentación de la quinta y última temporada de la serie, celebrada en Los Ángeles, el reencuentro entre Brown y Harbour se convirtió en el foco de atención. A pesar de los rumores previos sobre una supuesta denuncia por acoso e intimidación que la actriz habría interpuesto contra su compañero, la alfombra roja mostró una imagen completamente distinta: risas, abrazos y gestos de cariño que confirmaron que la relación entre los intérpretes de Eleven y Hopper sigue siendo sólida.

Durante la premiere, un periodista de Access Hollywood no pudo evitar preguntar a Millie Bobby Brown, tras presenciar los efusivos abrazos con David Harbour: “¿Qué significan ustedes dos el uno para el otro?”.

Con una sonrisa, Millie respondió: “Es como mi papá. Estoy profundamente conectada con él para toda la vida. Somos muy afortunados de tenernos mutuamente.”

¿Que extrañarás de esta serie? "La gente, amo a la gente. Son mi familia. Ha sido muy difícil pensar la vida y el trabajo sin ellos".