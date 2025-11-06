  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Jennifer Lawrence y Emma Stone preparan filme sobre Miss Piggy

Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán una película sobre Miss Piggy, con guion del actor y escritor Cole Escola.

  • 06 de noviembre de 2025 a las 15:54 -
  • Agencia EFE
Jennifer Lawrence y Emma Stone preparan filme sobre Miss Piggy

'The Muppet Show' donde surgió el personaje de se Miss Piggy se mantuvo en antena entre 1976 y 1981 y fue un programa muy popular en todo el mundo.

 Foto Shutterstock

Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán una película sobre el popular personaje de Miss Piggy, de 'The Muppet Show', la serie protagonizada por las marionetas creadas por Jim Henson.

Lawrence anunció el proyecto en una entrevista en el podcast 'las Culturistas', de Bowen Yang y Matt Rogers.

El guion estará a cargo del cómico y escritor Cole Escola, ganador este año de un premio Tony como mejor actor de teatro por la comedia histórica 'Oh, Mary!', un galardón logrado en su debut en Broadway.

Disney ha comenzado a desarrollar la película sobre la diva de los Muppets, una cerdita que se convirtió en un personaje esencial de los Muppet, junto a Kermit the Frog, Fozzie Bear, Gonzo the Great o Pepe the King Prawn.

"No sé si puedo anunciar esto, pero voy a... Emma Stone y yo estamos produciendo una película sobre Miss Piggy y Cole la está escribiendo", reveló Lawrence.

Al ser preguntada sobre si ella y Stone coprotagonizarán la película, no lo confirmó rotundamente y se limitó a decir: "Creo que sí".

'The Muppet Show' se mantuvo en antena entre 1976 y 1981 y fue un programa muy popular en todo el mundo.

Posteriormente se hicieron episodios especiales -el último en 2020- y las marionetas de Henson saltaron al cine, con películas como 'The Muppet Movie' (1979), 'The Muppets Take Manhattan' (1984), 'The Muppets' (2011) o 'Muppets Most Wanted' (2014).

Además, Miss Piggy es un ícono de la moda. Lanzó una colección cápsula con Kate Spade, un libro que fue un bestseller y ha colaborado con marcas como Prada y Louis Vuitton. Sus talentos ocultos incluyen doblar barras de metal, conducir camiones y andar en motocicleta.

Su nombre completo es Piggy, pero durante un episodio de The Muppet Show, ella reveló que era la abreviatura de "Pigathius", que en griego significa "río de pasión".

Su debut en la pantalla grande fue en The Muppet Movie (1979).

Jennifer Lawrence y Emma Stone

Jennifer Lawrence y Emma Stone

 (Foto Shutterstock)
David Harbour rompe el silencio tras ausentarse de gira de Stranger Things

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias