David Harbour rompe el silencio tras ausentarse de gira de Stranger Things

La ausencia de David Harbour en la gira de prensa de la quinta y última temporada de Stranger Things generó especulaciones entre los seguidores. Sin embargo, fuentes cercanas al actor confirmaron que su participación nunca estuvo programada oficialmente, por lo que no se trató de una cancelación.

Durante octubre, el elenco principal – Millie Bobby Brown , Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink – se reunió para promocionar el esperado cierre de la serie de Netflix. La ausencia de Harbour, quien interpreta al querido Jim Hopper , fue notoria. Según el medio E! News , el actor se encontró rodando la película Evil Genius , dirigida por Courteney Cox, lo que explicaría su agenda apretada.

Aunque no participó en la gira, Harbor recibió autorización médica para asistir al estreno oficial en Los Ángeles este 6 de noviembre . Su equipo no ha emitido declaraciones formales, y Netflix tampoco respondió a las consultas de prensa sobre la supuesta denuncia que hizo en su contra Millie Bobby Brown.

La situación se volvió más mediática cuando su exesposa, la cantante británica Lily Allen , lanzó su nuevo álbum West End Girl , en el que aborda temas como la infidelidad y el desgaste emocional de su matrimonio con Harbour. En canciones como Rumiating y Sleepwalking, Allen describe episodios de celos, engaños y manipulación emocional que, según fuentes cercanas, estarían inspirados en su relación con el actor.

El matrimonio entre Harbor y Allen comenzó en 2020 y terminó en diciembre de 2024. La pareja residía en Brooklyn y mantenía un perfil relativamente discreto. La ruptura se volvió pública cuando trascendió que Harbour tenía un perfil secreto en la aplicación de citas para celebridades Raya.

En una reciente entrevista con Esquire España, Harbour habló por primera vez sobre su estado emocional tras el divorcio y el inminente final de Stranger Things . “Hay de todo: tristeza, miedo, pero también entusiasmo por lo que viene”, confesó. “Estoy agradecido por lo que he aprendido en estos años”.

El actor también reflexionó sobre el impacto cultural de la serie: "Por muy brillante y maravillosa que sea Stranger Things, creo que será un producto de su época. Resistirá el paso del tiempo, pero también marcará a una generación".

Respecto a sus jóvenes compañeros de reparto, Harbour se mostró afectuoso y optimista: "Son buenos chicos. Siempre estaré para ayudarlos, aunque cada uno tiene su propio camino. Es un camino difícil, pero todos parecen estar muy bien", afirmó.

David Harbour , de 50 años, ha consolidado una carrera sólida en cine y televisión. Además de Stranger Things, ha participado en Hellboy (2019), Black Widow (2021) y Thunderbolts (2025), donde interpreta al Guardián Rojo. Su versatilidad y carisma lo han convertido en uno de los intérpretes más respetados de su generación.

Antes de su matrimonio con Lily Allen, Harbour mantuvo relaciones con la actriz Julia Stiles y la guionista Maria Thayer, aunque siempre se ha mostrado reservado sobre su vida privada.

Con el estreno de la última temporada de Stranger Things a la vuelta de la esquina, el actor se prepara para cerrar un capítulo importante de su carrera, mientras enfrenta desafíos personales que lo han mantenido temporalmente alejado del ojo público.