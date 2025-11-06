Jaso Beat, el productor hondureño que llevó el Raspe al siguiente nivel

La Ceiba, Atlántida

El 21 de diciembre de 2020 marcó un antes y un después en la música urbana hondureña, con el lanzamiento del tema “Que viva el Raspe”, de KBP El Alien junto al productor Alemvn, una canción que abrió las puertas a la expansión del género Raspe en Honduras. Cinco años después, este subgénero de moda, derivado del dancehall con fusión de trap y reguetón, nacido en La Ceiba, norte de Honduras, ha traspasado fronteras y está presente en discotecas, la radio y la televisión, posicionándose al nivel del reguetón. No se puede hablar del Raspe sin mencionar a Jaso Beat, un productor ceibeño que se ha consolidado como uno de los más influyentes de Honduras, destacándose como pieza clave en la evolución y consolidación de este género pegajoso que tiene a todos bailando.

La transformación del Raspe

El sonido del Raspe dio un salto trascendental tras el lanzamiento del álbum “Crónicas del Raspe”, de Jaso Beat. Gracias a su visión y experimentación con sonidos de música electrónica, el género alcanzó un nivel sonoro completamente nuevo. De este proyecto surgieron algunos de los mayores éxitos del Raspe, acumulando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Entre ellos destacan “El Vape” junto a KBP El Alien, “Si Se Deja (Remix)” con KBP El Alien, JR Clark y Fresh Bodden, y “Suck” junto a Lil Roy, entre otros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Mi experiencia en la música durante todos estos años no ha sido fácil, ya que en nuestro país es muy duro dedicarse a esto, pero el cariño del público nos ha dado motivación para seguir adelante”, manifestó Jaso Beat a diario LA PRENSA.

Apoyo a los artistas

Su sello inconfundible ha sido fundamental para definir la identidad y expansión del género. Actualmente, Jaso Beat, con 24 años en la industria de la música, lidera su propio sello discográfico, Mood Great Records, desde donde ha colaborado con artistas como Lil Roy “El Animal”, Buca The King, Prince Kalag y Zurdo La Zeta. Además, ha impulsado a destacados artistas nacionales e internacionales como KBP El Alien, Supremo, Mr. JC El del Palabreo, Davis Flow, Jeyel El Domi, Fresh Bodden, Junior Clark, El Mexicano, Dani Flow, El Chevo y KD La Caracola, entre otros.

La msica y la IA

En su constante búsqueda de innovación, Jaso Beat y Mood Great Records han lanzado recientemente un proyecto pionero en Honduras relacionado con la inteligencia artificial: KIN MAI, una artista digital desarrollada por el sello. Su primer sencillo, “La Canción de Ellas”, ya está disponible en todas las plataformas digitales.