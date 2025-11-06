  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Jaso Beat, el productor hondureño que llevó el Raspe al siguiente nivel

El productor musical ceibeño Jaso Beat se ha consolidado como una figura clave en la evolución y proyección del Raspe, un subgénero urbano en auge que nació en La Ceiba y ha logrado traspasar fronteras

  • 06 de noviembre de 2025 a las 13:39 -
  • Carlos Molina
Jaso Beat, el productor hondureño que llevó el Raspe al siguiente nivel

El género Raspe ha alcanzado gran popularidad en Honduras y otros países, impulsado por la colaboración del productor ceibeño Jaso Beat.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

El 21 de diciembre de 2020 marcó un antes y un después en la música urbana hondureña, con el lanzamiento del tema “Que viva el Raspe”, de KBP El Alien junto al productor Alemvn, una canción que abrió las puertas a la expansión del género Raspe en Honduras.

Cinco años después, este subgénero de moda, derivado del dancehall con fusión de trap y reguetón, nacido en La Ceiba, norte de Honduras, ha traspasado fronteras y está presente en discotecas, la radio y la televisión, posicionándose al nivel del reguetón.

No se puede hablar del Raspe sin mencionar a Jaso Beat, un productor ceibeño que se ha consolidado como uno de los más influyentes de Honduras, destacándose como pieza clave en la evolución y consolidación de este género pegajoso que tiene a todos bailando.

La transformación del Raspe

El sonido del Raspe dio un salto trascendental tras el lanzamiento del álbum “Crónicas del Raspe”, de Jaso Beat. Gracias a su visión y experimentación con sonidos de música electrónica, el género alcanzó un nivel sonoro completamente nuevo.

De este proyecto surgieron algunos de los mayores éxitos del Raspe, acumulando millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Entre ellos destacan “El Vape” junto a KBP El Alien, “Si Se Deja (Remix)” con KBP El Alien, JR Clark y Fresh Bodden, y “Suck” junto a Lil Roy, entre otros.

"El raspe es el futuro de la música en Honduras": Fresh Bodden y Alemvn, los más virales en TikTok

“Mi experiencia en la música durante todos estos años no ha sido fácil, ya que en nuestro país es muy duro dedicarse a esto, pero el cariño del público nos ha dado motivación para seguir adelante”, manifestó Jaso Beat a diario LA PRENSA.

Apoyo a los artistas

Su sello inconfundible ha sido fundamental para definir la identidad y expansión del género. Actualmente, Jaso Beat, con 24 años en la industria de la música, lidera su propio sello discográfico, Mood Great Records, desde donde ha colaborado con artistas como Lil Roy “El Animal”, Buca The King, Prince Kalag y Zurdo La Zeta.

Además, ha impulsado a destacados artistas nacionales e internacionales como KBP El Alien, Supremo, Mr. JC El del Palabreo, Davis Flow, Jeyel El Domi, Fresh Bodden, Junior Clark, El Mexicano, Dani Flow, El Chevo y KD La Caracola, entre otros.

Jaso Beat ha combinado la música con la tecnología de inteligencia artificial para crear temas que ya están disponibles en plataformas musicales.

Jaso Beat ha combinado la música con la tecnología de inteligencia artificial para crear temas que ya están disponibles en plataformas musicales.

 (Foto: Cortesía )

La msica y la IA

En su constante búsqueda de innovación, Jaso Beat y Mood Great Records han lanzado recientemente un proyecto pionero en Honduras relacionado con la inteligencia artificial: KIN MAI, una artista digital desarrollada por el sello. Su primer sencillo, “La Canción de Ellas”, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El Trap: el oscuro género musical que acecha a la juventud de Honduras

Según Jaso Beat, este proyecto nace con fines de entretenimiento y exploración creativa, sin intención de reemplazar a los artistas reales, sino de expandir los límites de la música y la tecnología.

“Mi sueño es crear un mercado musical sólido en Honduras para que todos los artistas puedan cumplir su meta de vivir de sus carreras”, apuntó Jaso Beat.

Con una trayectoria marcada por la creatividad, la innovación y el compromiso con el crecimiento de la música hondureña, Jaso Beat continúa llevando el sonido del país al siguiente nivel, posicionándose como uno de los productores más visionarios de la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias