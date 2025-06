Madonna relanza álbum inédito con remixes de Ray of Light

Nueva York

Madonna este anunció el jueves que lanzará el próximo 25 de julio Veronica Electronica, un álbum que ideó en 1998 como acompañamiento de Ray of Light, pero que finalmente descartó. El nuevo disco incluye ocho canciones remasterizadas de aquel exitoso proyecto y estará disponible en formatos digitales y físicos, incluyendo una edición especial en vinilo plateado con una litografía exclusiva.

La noticia, largamente anticipada por sus seguidores, fue confirmada mediante un comunicado publicado en su sitio web oficial. Junto con el anuncio, la artista lanzó el primer sencillo del álbum: Skin (The Collaboration Remix), una pista de cinco minutos donde su voz de 66 años queda en segundo plano ante un sonido predominante electrónico.

Veronica Electronica fue concebido originalmente como un álbum de remezclas de Ray of Light, pero quedó relegado tras el gran éxito del disco principal, que vendió más de 16 millones de copias a nivel global y le valió cuatro premios Grammy, incluido el de Mejor Álbum Pop.

El nuevo álbum presenta remixes de reconocidos productores como Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone, además de la maqueta original de Gone, Gone, Gone, coproducida por Madonna y Rick Nowels.

Para muchos de sus seguidores, Ray of Light es considerada la obra maestra de la cantante, conocida como la “reina del pop”. Este disco marcó su regreso a la música con un enfoque más bailable y electrónico tras su participación en la película Evita, en la que interpretó a Eva Perón, y luego de convertirse en madre de su hija Lourdes María.

Canciones como Nothing Really Matters, Frozen o The Power of Good-Bye, que marcaron ese cambio estilístico, serán parte de Veronica Electronica en versiones remasterizadas.

En paralelo, Madonna ha dado pistas sobre otro proyecto titulado Confessions 2, al que considera la secuela de su aclamado álbum Confessions on a Dance Floor, aunque aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento. Asimismo, se encuentra trabajando en una miniserie biográfica que será emitida por Netflix.