Eminem denuncia a Meta por distribuir su música sin permiso

Estados Unidos

Eight Mile Style, la editorial musical de Eminem, presentó una demanda por violación de derechos de autor contra Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por presuntamente usar sin permiso más de 240 canciones de su catálogo.

La demanda, presentada el viernes pasado, acusa a Meta de distribuir de manera no autorizada al menos 243 composiciones propiedad del rapero. Según el documento judicial, la empresa no obtuvo las licencias necesarias para almacenar, reproducir y distribuir estas obras.

“Los demandados no tenían licencia para almacenar, reproducir o distribuir las obras infringidas, pero aún así crearon y almacenaron copias de las obras infringidas en sus servidores, alentaron su uso y distribuyeron esas copias a sus miles de millones de usuarios y al público global en general”, sostiene la demanda.

El texto también detalla que los usuarios de Meta han podido adjuntar estas canciones a sus publicaciones, lo que —según la editorial— constituye una infracción contributiva, vicaria e inducida de derechos de autor por parte de la empresa tecnológica.

“Este caso involucra la infracción consciente por parte de Meta de las composiciones de Eight Mile al primero reproducirlas y almacenarlas en las bibliotecas musicales en línea de Meta, y luego distribuirlas para que los usuarios las seleccionen e incorporen (o 'sincronicen') en sus propias fotos y videos disponibles para transmisión pública en el WhatsApp, Facebook e Instagram de los usuarios”, indica la demanda.

De acuerdo con CBS, Meta firmó en 2020 un acuerdo de licencia con la firma de recaudación de regalías Audiam. No obstante, la editorial de Eminem no fue incluida en ese convenio.

Este no es el primer litigio de Eight Mile Style: en 2019 demandó a Spotify por supuesta violación de derechos de autor sobre cerca de 250 canciones, entre ellas varios éxitos como Without Me, Stan y My Name Is.

Eight Mile Style afirma que ya había contactado a Meta sobre esta situación, y que la empresa retiró algunas canciones de sus bibliotecas, incluido Lose Yourself. Sin embargo, versiones alternativas de la canción —como Lose Yourself (In the Style of Eminem), Lose Yourself Piano Version y otra interpretación del artista URock— aún estaban disponibles al momento de la denuncia.

La editorial solicita una compensación de 150.000 dólares por cada canción utilizada sin autorización en cada una de las plataformas, lo que ascendería a aproximadamente 109 millones de dólares. También pide una orden judicial que impida a Meta seguir utilizando sus obras.

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, no figura como demandante en el caso. En respuesta a la denuncia, Meta señaló:

"Meta cuenta con licencias con miles de socios en todo el mundo y un extenso programa global de licencias para música en sus plataformas. Meta había estado negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero en lugar de continuar las conversaciones, Eight Mile Style optó por demandar".