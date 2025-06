¿Es Ryan Gosling el nuevo Pantera Negra de Marvel?

La publicación del cómic Marvel Knights: The World To Come #1 ha generado controversia al presentar a Ketema, un joven blanco que porta el traje del Pantera Negra y se proclama rey de Wakanda. Esta revelación reavivó en redes sociales un viejo meme que imaginaba al actor Ryan Gosling como el emblemático protector wakandiano.

Desde su creación, el personaje de Pantera Negra ha sido representado como un hombre negro de origen africano, tanto en los cómics como en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde fue interpretado por Chadwick Boseman y Letitia Wright.