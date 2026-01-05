Motagua se deshace de cinco jugadores, Olimpia con dos salidas y Auzmendi tiene equipo

El mercado en el fútbol hondureño se pone al rojo vivo. Estos son los últimos fichajes, salidas y rumores.
Mathías Techera - El zaguero uruguayo volvió a Honduras y tras jugar con Vida y Marathón, ha decidido firmar con el Independiente de la segunda división.
Axel Alvarado - Marathón ha decidido hacer retornar al extremo para el Clausura 2026 y darle profundidad a su plantilla y más aún con el buen accionar que tuvo durante su cesión con el CD Choloma.
Bryan Castillo - Tras jugar con el CD Choloma, el delantero hondureño vuelve a la segunda división y firma con el campeón Estrella Roja.
José García - El 'Manotas', exjugador del Real España y recordado por ser el que encajó los 9 goles de Haaland en el Mundial Sub 20, fichó con el Estrella Roja de la segunda división de Honduras-
Alenis Vargas - El legionario hondureño no tiene claro su futuro tras romper convenio con el SJK de Finlandia. Buscará seguir en el extranjero.
Manuel Antonio Gamboa: El experimentado defensor panameño sorprende al fichar por el Génesis PN. Fue mundialista a nivel Sub-20 cn Panamá.
Yoel Castillo: El mediocampista no sigue en Motagua y el club informó que se marcha a préstamo al Platense.
Jonathan Núñez: El Motagua anunció que el volante deja al club y se marcha cedido a préstamo a los Lobos de la UPNFM.
El defensor uruguayo Sebastián Cardozo fue dado de baja en Motagua.
Maicol Cabrera - Lo que era un secreto a voces se confirmó. El delantero uruguayo no va más con Motagua. Génesis lo quiso, pero se cotiza muy alto.
Carlos Argueta - El volante derecho no entra en los planes del Motagua y es otra baja en el equipo azul.
José Alejandro Reyes: El volante fue fichado por Motagua y se sumó al primer día de pretemporada del cuadro azul. Llega procedente del fútbol tico y en su momento fue parte del Olimpia.
Pablo Cacho: Otro fichaje ampliamente confirmado en Motagua. El espigado defensor central dejó Victoria y se sumó al Ciclón
Eddie Hernández - Génesis PN buscaría los goles del hondureño del Municipal, que está viendo la posibilidad de romper contrato.
Rodrigo de Olivera - Antes del miércoles el delantero del Olancho FC tendrá dilucidado su futuro ante el interés de Motagua y del Comunicaciones y Municipal de Guatemala.
Henry Figueroa - Todo indicaba que Marathón lo tenía renovado, pero el defensor hondureño de gran torneo, está esperando el final del campeonato para tomar una decisión. Motagua busca un defensor central y el jugador ha entrado en el casting.
El Motagua estaría interesado en fichar al volante ofensivo Jesús Batiz, quien se desempeña en el Cartaginés de Costa Rica.
A pesar de que al zaguero central Facundo Queiroz le restan seis meses de contrato con Olimpia su continuidad es incierta pues le notificaron al círculo del futbolista que al final del torneo se sentarán para discutir su continuidad.
Marcos Montiel - El volante uruguayo es la primera baja confirmada del Olimpia. Se irá a jugar al Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador.
Jorge Álvarez tiene contrato por más de un año con Olimpia y se ha conocido que ha despertado interés de varios clubes del exterior.
Romario Silva - Motagua está interesado en el extremo brasileño de 35 años que llegaría después de despuntar con el Xelajú. Javier López lo tuvo en el Antigua.
Eber Caicedo - Real España está negociando con el delantero ecuatoriano de 34 años, que durante el 2025 marcó 15 goles en la primera división de Ecuador con el Libertad FC. Ha conseguido títulos en la Serie B de su país.
Carlos Pérez - El 'Chuy' tiene mercado.Tras venderse de buena forma en su regreso a Liga Nacional con Platense (ya había debutado con Honduras Progreso) varios clubes lo han tentado. Motagua ha pujado por él, ahora se sumó el Marathón. No obstante, Elías Názar, presidente del Honduras, dueño de su ficha, pide más de un millón de lempiras por su pase.
Prensa de Argentina informa de que Agustín Auzmendi será nuevo jugador del club Gimnasia del balompié argentino. En su momento clubes como Alajuelense y el propio Motagua se ilusionaron con tenerlo en sus filas.