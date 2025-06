Alicia Villarreal le dice “cobarde” a su ex Cruz Martínez

Ciudad de México.

“Sí, me quiso (ahorcar) no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”.

La artista mexicana también tuvo palabras de desprecio para su expareja, a quien llamó “maldito cobarde”. “A mí no me agarres de sorpresa. No me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. No puedes hacer eso. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”, sentenció con firmeza.

Proceso legal

La cantante presentó una denuncia por violencia el pasado 16 de febrero ante la Fiscalía de Nuevo León y ratificó su acusación días después en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey.

Villarreal enfatizó que no espera que la justicia le sea otorgada fácilmente, sino que está luchando por ella como cualquier otra mujer en su situación.

Además, la intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” criticó la relación laboral entre Cruz Martínez y el actor Arturo Carmona, otra de sus exparejas, señalando que ambos parecen compartir una dinámica de manipulación y control.

“Los veo muy chistosos, la verdad. Uno se deja manipular y el otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo”, aseveró.