Sabrina Carpenter se burla de su “mal gusto” por los hombres

Ciudad de México.

“Es exactamente como me lo imaginaba. Ningún animal fue lastimado durante las grabaciones, pero algunos hombres lo fueron”, escribió la cantante de 26 años en su cuenta de Instagram al compartir un fragmento del video.

Vestida al estilo de ‘The Dukes of Hazzard’ , Carpenter pide un aventón en medio de una carretera desértica, subiendo al coche de varios personajes excéntricos, cuyos delirantes actos de incompetencia masculina la llevan al límite.

“Juro que ellos me escogen a mí y que yo no los he elegido”, entona más adelante.

‘Manchild’ es el más reciente sencillo de la cantante ganadora del Grammy, lanzado tras la edición de lujo de su álbum ‘Short n’ Sweet’ que incluía cinco canciones inéditas más la versión junto a Dolly Parton de su tema ‘Please Please Please’.

Un día antes del estreno del video, Sabrina Carpenter compartió que escribió el tema poco después de terminar ‘Short n’ Sweet’ (2024) junto a Amy Allen y Jack Antonoff.

“No solo fue tan divertido escribirla, sino que esta canción se convirtió para mí en algo que puedo recordar y que marcará el montaje mental de los muy confusos y divertidos años de la vida de adulta joven”, apuntó en su red social.

EFE