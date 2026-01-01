Liberales se reunirán en Siguatepeque para fortalecer la unidad partidaria

Tegucigalpa, Honduras

El fin de semana, alcaldes y diputados del Partido Liberal se congregarán en Siguatepeque para tratar asuntos internos de relevancia, con especial énfasis en el fortalecimiento de la unidad de la institución política.

La información fue confirmada este jueves por Nahún Cálix, presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, quien afirmó que esta fuerza política se mantiene vigente en el escenario político nacional.

El dirigente explicó que en las últimas horas los alcaldes liberales sostuvieron una reunión en la que acordaron convocar para el domingo a los diputados electos y reelectos de su partido, con el propósito de discutir el rumbo y futuro de la institución. De manera previa, los miembros de la asociación de alcaldes se reunirán el sábado, también en Siguatepeque.