Liberales se reunirán en Siguatepeque para fortalecer la unidad partidaria

El fin de semana, alcaldes y diputados del Partido Liberal se congregarán en Siguatepeque para tratar asuntos internos de relevancia, con especial énfasis en el fortalecimiento de la unidad de la institución política.
La información fue confirmada este jueves por Nahún Cálix, presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, quien afirmó que esta fuerza política se mantiene vigente en el escenario político nacional.
El dirigente explicó que en las últimas horas los alcaldes liberales sostuvieron una reunión en la que acordaron convocar para el domingo a los diputados electos y reelectos de su partido, con el propósito de discutir el rumbo y futuro de la institución. De manera previa, los miembros de la asociación de alcaldes se reunirán el sábado, también en Siguatepeque.
“Número uno es llamar a la unidad granítica de todo el sector del liberalismo; el pasado tiene que servirnos para ver el presente y el futuro”, señaló Nahún Cálix, alcalde de Marcovia.
El edil liberal indicó que durante el encuentro también se analizará cómo construir puntos de coincidencia con el nuevo gobierno, así como la definición de una agenda propia del Partido Liberal.
En las elecciones recientes, los liberales se consolidaron como la segunda fuerza política en los tres niveles electivos. Su candidato presidencial, Salvador Nasralla, perdió por un estrecho margen de votos, según el conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, el partido logró 41 diputados en el Congreso Nacional y 76 alcaldías a nivel nacional.