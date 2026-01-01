Ellos son los diputados electos por Francisco Morazán

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los 23 escaños del departamento de Francisco Morazán para el Congreso Nacional 2026-2030. Del total, 9 pertenecen al Partido Nacional, 7 al Partido Liberal, 5 a Libre, 1 al Pinu y 1 a la Democracia Cristiana. Estos son sus rostros...
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos del Partido Nacional. Obtuvo 204,479 votos.
Arnold Daniel Burgos Borjas del Partido Nacional. Logró 196,312 votos.
Adolfo Ráquel Pineda del Partido Nacional. Consiguió 193,453 votos.
Iroshka Lindaly Elvir Flores del Partido Liberal, esposa de Salvador Nasralla. Logró 174,824 votos.
Lissi Marcela Matute Cano del Partido Nacional. Consiguió 191,145 votos.
Saraí Pamela Espinal López del Partido Liberal. Logró 170,725 votos.
Gustavo Enrique González Maldonado del Partido Libertad y Refundación (Libre). Obtuvo 118,843 votos.
Johana Guicel Bermúdez Lacayo del Partido Nacional. Consiguió 187,410 votos.
Edgardo Rashid Mejía Giannini del Partido Liberal. Obtuvo 167,391 votos.
Hugo Rolando Noé Pino del Partido Libre. Logró 115,135 votos.
Sara Elizabeth Estrada Zavala del Partido Nacional. Logró 187,090 votos.
José Salomón Nazar Ordóñez del Partido Liberal. Obtuvo 157,220 votos.
Kritza Jerlin Pérez Gallegos del Partido Libre. Obtuvo 115,085 votos.
María José Sosa Rosales del Partido Nacional. Logró 184,542 votos.
Jhosy Saddam Toscano Ramírez del Partido Liberal. Logró 150,929 votos.
Lucy Michell Guerrero Paz del Partido Libre. Obtuvo 114,254 votos.
Oswaldo José Ramos Aguilar del Partido Nacional. Logró 183,876 votos.
Alia Niño Kafaty del Partido Liberal. Consiguió 148,268 votos.
Clara Marisabel López Pérez del Partido Libre. Logró 112,384 votos.
Godofredo Fajardo Ramírez del Partido Democracia Cristiana (DC). Logró 90,294 votos.
José Carlenton Dávila Mondragón del PINU con 39,371 votos.
Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional. Logró 181,795 votos.
Luz Ernestina Mejía Portillo del Partido Liberal. Obtuvo 146,585 votos.