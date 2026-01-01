  1. Inicio
Ellos son los diputados electos por Francisco Morazán

Del total, 9 pertenecen al Partido Nacional, 7 al Partido Liberal, 5 a Libre, 1 al Pinu y 1 a la Democracia Cristiana,

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los 23 escaños del departamento de Francisco Morazán para el Congreso Nacional 2026-2030. Del total, 9 pertenecen al Partido Nacional, 7 al Partido Liberal, 5 a Libre, 1 al Pinu y 1 a la Democracia Cristiana. Estos son sus rostros...
Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos del Partido Nacional. Obtuvo 204,479 votos.

 Foto: Redes sociales
Arnold Daniel Burgos Borjas del Partido Nacional. Logró 196,312 votos.

 Foto: Redes sociales
Adolfo Ráquel Pineda del Partido Nacional. Consiguió 193,453 votos.

 Foto: Redes sociales
Iroshka Lindaly Elvir Flores del Partido Liberal, esposa de Salvador Nasralla. Logró 174,824 votos.

 Foto: Redes sociales
Lissi Marcela Matute Cano del Partido Nacional. Consiguió 191,145 votos.

 Foto: Redes sociales
Saraí Pamela Espinal López del Partido Liberal. Logró 170,725 votos.

 Foto: Redes sociales
Gustavo Enrique González Maldonado del Partido Libertad y Refundación (Libre). Obtuvo 118,843 votos.

 Foto: Redes sociales
Johana Guicel Bermúdez Lacayo del Partido Nacional. Consiguió 187,410 votos.

 Foto: Redes sociales
Edgardo Rashid Mejía Giannini del Partido Liberal. Obtuvo 167,391 votos.

 Foto: Redes sociales
Hugo Rolando Noé Pino del Partido Libre. Logró 115,135 votos.

 Foto: Redes sociales
Sara Elizabeth Estrada Zavala del Partido Nacional. Logró 187,090 votos.

 Foto: Redes sociales
José Salomón Nazar Ordóñez del Partido Liberal. Obtuvo 157,220 votos.

 Foto: La Prensa
Kritza Jerlin Pérez Gallegos del Partido Libre. Obtuvo 115,085 votos.

 Foto: Redes sociales
María José Sosa Rosales del Partido Nacional. Logró 184,542 votos.

 Foto: Redes sociales
Jhosy Saddam Toscano Ramírez del Partido Liberal. Logró 150,929 votos.

 Foto: Redes sociales
Lucy Michell Guerrero Paz del Partido Libre. Obtuvo 114,254 votos.

 Foto: Redes sociales
Oswaldo José Ramos Aguilar del Partido Nacional. Logró 183,876 votos.

 Foto: Redes sociales
Alia Niño Kafaty del Partido Liberal. Consiguió 148,268 votos.

 Foto: La Prensa
Clara Marisabel López Pérez del Partido Libre. Logró 112,384 votos.

 Foto: Redes sociales
Godofredo Fajardo Ramírez del Partido Democracia Cristiana (DC). Logró 90,294 votos.

 Foto: Redes sociales
José Carlenton Dávila Mondragón del PINU con 39,371 votos.

 Foto: Redes sociales
Antonio César Rivera Callejas del Partido Nacional. Logró 181,795 votos.

 Foto: Redes sociales
Luz Ernestina Mejía Portillo del Partido Liberal. Obtuvo 146,585 votos.

 Foto: Redes sociales
