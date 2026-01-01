Ellos son los diputados electos por Francisco Morazán

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los 23 escaños del departamento de Francisco Morazán para el Congreso Nacional 2026-2030. Del total, 9 pertenecen al Partido Nacional, 7 al Partido Liberal, 5 a Libre, 1 al Pinu y 1 a la Democracia Cristiana. Estos son sus rostros...