Así recibieron el 2026 los famosos cracks: look de Messi y Vinicius sorprende

Los cracks del fútbol mundial le dieron la bienvenida al 2026 acompañados por sus esposas, hijos y familiares. Así se lo pasaron.
Neymar celebró con su novia Bruna Biancardi: "Feliz año nuevo". El brasileño renovó su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026.
Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, colgó esta imagen en Instagram para darle la bienvenida al 2026 con su esposa, la modelo israelí Mishel Gerzig.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, disfruó del Año Nuevo con su esposa Geraldine Ponce, quien está embarazada, confirmando la espera de su tercer hijo.
Eder Militao, defensa brasileño del Real Madrid, junto con su esposa Taina Castro. "Que el 2026 sea un año de amor propio, sueños cumplidos, salud, fe y mucha luz en el camino de cada uno de nosotros. Que nunca nos falte la fuerza para seguir adelante y la sensibilidad para sentir", escribió el jugador.
"Feliz año nuevo", deseó Robert Lewandowski junto con su esposa Anna Lewandowska. El delantero polaco afronta los útimos seis meses de su contrato con el Barcelona.
La foto que subió Erling Haaland para recibir el 2026. El delantero del Manchester City tiene partido este 1 de enero frente al Sunderland en la Premier League.
Vinicius sorprendió en fin de año. El brasileño estuvo bien acompañado con su bella pareja, la influencer y empresaria brasileña Virginia Fonseca. "Bendecido 2026 para nosotros", expresó el delantero del Real Madrid.
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea y campeón del mundo, acompañado de su bella esposa Valentina Cervantes.
"Feliz año nuevo para todos", fue el mensaje que escribió Lautaro Martínez, acompañado de su esposa, la influencer Agustina Gandolfo.
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, dio la bienvenida al Año Nuevo acompañado de su esposa Nagore Aranburu.
Gavi, mediocampista del Barcelona, compartió esta fotografía con su novia Ana Pelayo para recibir el 2026.
Lamine Yamal, estrella del Barcelona, pasó los últimos días del año en Dubái, donde recibió un premio de los Globe Soccer Awards y disfrutó de días de descanso con su familia.
Ousmane Dembélé publicó esta imagen en Instagram presumiendo de su Balón de Oro, el premio The Best de la FIFA y el Globe Soccer Awards. La estrella del PSG actualmente es considerado el mejor futbolista del mundo y le ganó todos esos premios a Lamine Yamal, que fue segundo.
Lionel Messi recibió el Año Nuevo con su familia y mandó un cariñoso mensaje a sus seguidores: "¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos".
El look que escogió Leo Messi para recibir el Año Nuevo con su siempre hermosa esposa Antonela Roccuzzo.
Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, acompañado por sus mascotas y su novia, la tenista Olga Danilovic.
Rodrygo Goes, atacante del Real Madrid, y su familia recibiendo la llegada del nuevo año: "Bienvenido 2026".
El argentino campeón del mundo Ángel Di María con su esposa Jorgelina Cardoso.
Jesé Rodríguez, delantero de Las Palmas que se formó en el Real Madrid, recibió el Año Nuevo con su esposa Aurah Ruiz.
"Feliz año a todos", publicó el joven Nico Williams, figura del Athletic Club de Bilbao.