Sexy periodista deportiva se compromete con futbolista de primera división

El mundo del periodismo deportivo y el fútbol une a otra pareja que pasará por el altar. Las campanas de boda ya empezaron a sonar. Periodista se compromete con jugador de Primera División.
Esta hermosa y sexy periodista deportiva dio el "sí" a la propuesta de matrimonio de su novio, un conocido futbolista.
Ella es Morena Beltrán, una periodista deportiva y presentadora de televisión argentina que se comprometió con un futbolista de Primera División de su país.
Beltrán comenzó en radio y en 2018 saltó a la fama por publicar hilos de Twitter, donde escribía sus análisis tácticos sobre los partidos de fútbol nacionales más importantes.
Morena Beltrán llegó a la casa de los deportis internacionales ESPN en 2019, conduciendo SportsCenter y consolidándose en programas como F90.
Morena Beltrán está de relación amorosa con el futbolista suizo-argentino Lucas Blondel y ahora se comprometieron.
Lucas Blondel, de 29 años, juega de defensor y su equipo es el Boca Juniors de la Primera División de Argentina. Es internacional con la Selección de Suiza desde 2025.
La historia de amor de Beltrán y Blondel comenzó en la segunda mitad de 2023. Al principio todo se mantuvo en el más absoluto de los silencios hasta que algunos posteos y evasivas respuestas a preguntas terminaron por delatarlos.
Finalmente, el 29 de enero de 2024, ella compartió el mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio y confirmó lo que ya era un secreto a voces. “Feliz cumple mi amor, te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”, escribió el futbolista junto a una foto de ambos. Ella le respondió: “¿Cómo te explico lo que te amo?“, y a partir de ese momento, no dejaron de expresar sus sentimientos.
Ahora, dos años después, se preparan para prometerse amor eterno en el altar. Lucas Blondel le propuso matrimonio a Morena Beltrán.
Durante sus vacaciones de verano en Uruguay, el futbolista Lucas Blondel le pidió a Morena Beltrán que fuera su esposa. Organizó una masiva propuesta de casamiento en un yate de la que participaron todos sus amigos y familiares. La escena quedó grabada y rápidamente se volvió viral.
La pareja estaba junto a varios amigos y familiares en un yate en Punta del Este. Todo parecía indicar que iban a sacarse una tradicional selfie multitudinaria para capturar un día inolvidable. En un momento, Beltrán, que estaba en el medio, advirtió que su novio se dio vuelta para mirarla y dijo, con total naturalidad: “Bancá que falta Lu”. Pensó que solo se acomodaba para la foto, pero en realidad aprovechó ese momento para sacar una pequeña caja que contenía un anillo de compromiso.
Beltrán tomó la caja y la observó detenidamente. Blondel le dijo algo que no se pudo oír en el video. “Dale boludo. ¿En serio?“, respondió ella sorprendida y al entender que no era ningún chiste se lanzó a sus brazos mientras sus amigos aplaudían y gritaban: ”¡Viva los novios!“.
Finalmente, entre lágrimas y besos, la periodista respondió la pregunta del millón: ”Si, le dije que sí, obvio". Luego su prometido le puso el anillo de compromiso en el dedo.
“El 2026 empezó así de increíble”, aseguró la periodista deportiva el lunes 5 de enero en una publicación que hizo en Instagram junto al futbolista. Sus palabras estuvieron acompañadas por el video del momento de la propuesta de matrimonio.
Morena Beltrán luego se mostró en otra imagen posando muy feliz con su anillo de compromiso.
La noticia no tardó en hacerse eco en las redes sociales y las felicitaciones no tardaron en llegar para Morena Beltrán y su pareja.
“Felicidades, More hermosa”, comentó Carolina Calvagni, mujer de Nicolás Tagliafico. “¡Sí! ¡Aguante el amor, la familia, la celebración y ustedes dos! Los quiero, ya lista para agendar fecha", sostuvo la periodista Sofi Martínez. “Necesito la cara como meme jajaja, Felicidades”, agregó Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, mientras que Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, comentó con un “Felicidades”. “¡Qué hermosa y que hermoso todo! Felicitaciones”, sumó Nati Jota.
Entre los comentarios, también apareció el mensaje del novio. “Te amo, gracias por decir que sí”, escribió Blondel a lo que ella respondió con un “Te amo”. “¡El aplauso eterno le da el toque! Los amo, amigos y familia", agregó la periodista a modo de agradecerle a todos los cómplices que hicieron posible que viviera un momento inolvidable. La publicación superó los noventa mil “Me Gusta” y el video tuvo 1.4 millones de reproducciones.
En cuanto a lo futbolístico, el último semestre ha resultado especialmente complejo para Blondel, cuya situación en Boca adquirió un matiz inesperado cuando, en paralelo a su mejor momento deportivo, fue marginado del equipo y esto le costó incluso la continuidad en la selección de Suiza, en la antesala del Mundial 2026.
Vale recordar que Beltrán, figura de ESPN, abordó públicamente la incertidumbre, el malestar y la presión que atraviesan ambos, a raíz de la falta de minutos del lateral derecho, y admitió que no logra desligarse de cierta responsabilidad personal por la exclusión del futbolista del plantel.
Morena Beltrán, de 26 años, combina análisis profundo del juego con carisma, siendo una voz autorizada y querida por jóvenes y adultos.
Morena Beltrán es hincha de Boca Juniors desde chica y parte de la cultura futbolística familiar.
Morena Beltrán es muy activa y popular en redes sociales. En Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores.