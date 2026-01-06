Sexy periodista deportiva se compromete con futbolista de primera división

Finalmente, el 29 de enero de 2024, ella compartió el mensaje de cumpleaños que le dedicó su novio y confirmó lo que ya era un secreto a voces. “Feliz cumple mi amor, te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”, escribió el futbolista junto a una foto de ambos. Ella le respondió: “¿Cómo te explico lo que te amo?“, y a partir de ese momento, no dejaron de expresar sus sentimientos.