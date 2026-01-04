Bota de Oro 2025-26: Triplete de goleador amenaza a Mbappé, Haaland y Kane

Así marcha la tabla de goleadores de la Bota de Oro 2025-2026: Haaland no aprovechó ausencias de Mbappé y Harry Kane, pero un brasileño se destapó con hat-trick y mete presión a los cracks.
20. Vedat Muriqi (Mallorca) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 10 goles (x2): 20 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Ferran Torres (FC Barcelona) - 11 (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
16. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 15 goles (x1,5): 22.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El griego se despachó con un triplete en esta jornada contra el Estoril en la Liga portuguesa.
12. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
6. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
5. Igor Thiago (Brentford): 14 goles (x2) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño marcó un hat-trick en el triunfo contra Everton este domingo 4 de enero en la Premier League y mete presión por entrar al podio.
4. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 18 goles (x2) - 36 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés no está en combate al ser baja por lesión.
2. Erling Haaland (Manchester City): 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El noruego se fue en blanco en esta jornada de la Premier League, no pudo marcar contra el Chelsea y no aprovechó la ausencia de Mbappé y las vacaciones de Harry Kane.
1. Harry Kane (Bayern de Múnich): 19 goles (x2) - 38 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés lidera la tabla de goleadores de Europa y volverá a ver acción hasta el 11 de enero cuando se reanude la actividad en la Bundesliga.