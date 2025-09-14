Lenny Kravitz aprueba el nuevo romance de su hija con Harry Styles.
El músico de 61 años se reunió recientemente con su hija Zoë Kravitz y su nuevo novio Harry para almorzar en Nueva York y sus amigos revelaron que le dio a la estrella del pop su sello de aprobación.
Una fuente dijo a la revista PEOPLE: "Los amigos de Lenny dicen que es muy protector con Zoë, pero parecía que disfrutaba mucho conociendo a Harry. Por lo que la gente pudo ver, le pareció que el cantante era educado, sencillo y que estaba realmente interesado en conocer a su familia. Lenny siempre ha querido que Zoë esté con alguien que la respete, y parecía que sentía que Harry también. Se rieron mucho durante el almuerzo, y se notó que Lenny apreciaba el sentido del humor de Harry. Le gusta cuando alguien puede ser muy tranquilo".
Lenny, Harry, de 31 años y Zoë, de 36, disfrutaron de un almuerzo en Sant Ambroeus en el SoHo de Manhattan y Lenny está "de acuerdo" con el nuevo romance.
La fuente agregó: "Lenny no es de los que se deshacen en elogios, pero la sensación era que se sentía cómodo con Harry y para él, eso dice mucho. Al final, lo que más le importa es ver a Zoë con alguien que la aprecie de verdad. No es de los que se entrometen, y por lo que sus amigos opinan, si Harry sigue tratando así a Zoë, él estará totalmente de acuerdo con su relación".
Zoë y Harry fueron vinculados por primera vez cuando fueron vistos en un paseo juntos en Roma el mes pasado y desde entonces han disfrutado de distintos lugares como Nueva York.
La última relación seria de Harry fue con la actriz Taylor Russell, de quien se separó en mayo de 2024.
Zoë se divorció del actor Karl Glusman en agosto de 2021, mientras que ella y el actor Channing Tatum pusieron fin a su compromiso de un año en octubre de 2024.
Recientemente se la relacionó con su coprotagonista de "Caught Stealing", Austin Butler, pero parece que solo fue un rumor.