Lenny Kravitz aprueba el nuevo romance de su hija con Harry Styles.

El músico de 61 años se reunió recientemente con su hija Zoë Kravitz y su nuevo novio Harry para almorzar en Nueva York y sus amigos revelaron que le dio a la estrella del pop su sello de aprobación.

Una fuente dijo a la revista PEOPLE: "Los amigos de Lenny dicen que es muy protector con Zoë, pero parecía que disfrutaba mucho conociendo a Harry. Por lo que la gente pudo ver, le pareció que el cantante era educado, sencillo y que estaba realmente interesado en conocer a su familia. Lenny siempre ha querido que Zoë esté con alguien que la respete, y parecía que sentía que Harry también. Se rieron mucho durante el almuerzo, y se notó que Lenny apreciaba el sentido del humor de Harry. Le gusta cuando alguien puede ser muy tranquilo".

Lenny, Harry, de 31 años y Zoë, de 36, disfrutaron de un almuerzo en Sant Ambroeus en el SoHo de Manhattan y Lenny está "de acuerdo" con el nuevo romance.

La fuente agregó: "Lenny no es de los que se deshacen en elogios, pero la sensación era que se sentía cómodo con Harry y para él, eso dice mucho. Al final, lo que más le importa es ver a Zoë con alguien que la aprecie de verdad. No es de los que se entrometen, y por lo que sus amigos opinan, si Harry sigue tratando así a Zoë, él estará totalmente de acuerdo con su relación".