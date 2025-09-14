¿Quiénes son los favoritos en los premios Emmy 2025?

Estados Unidos.

El evento será transmitido en vivo por CBS y TNT a partir de las 5:00 pm, y también estará disponible en la plataforma de ‘streaming’ Paramount+.

La Academia de Televisión entregará este domingo sus galardones a lo más destacado de la pequeña pantalla del último año, en una ceremonia que se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

El estrés laboral en los grandes estudios de Hollywood retratado por la comedia de Apple TV ‘The Studio’ , y la distopía corporativa de ‘Severance’ , se perfilan como las dos producciones con más posibilidades de coronar los premios más codiciados de la televisión en la 77ª edición de los Emmy .

Algunas producciones llegarán con ventaja a la gala principal, tras haber comenzado a acumular premios en la ceremonia de los Creative Arts Emmy Awards, celebrada el pasado fin de semana para reconocer logros técnicos y categorías especializadas.

‘The Studio’ se alzó con nueve galardones, entre ellos el de actor de comedia invitado, entregado a Bryan Cranston, o el de mejor vestuario contemporáneo para una serie.

La serie protagonizada y creada por Seth Rogen obtuvo 23 nominaciones este año, y compite con títulos veteranos en la ceremonia como ‘Hacks’ (Paramount), ganadora del año pasado y que este año suma 14 nominaciones; o ‘The Bear’ (FX), que parte con 13.

En la categoría de mejor serie de comedia, ‘The Studio’ también se va a enfrentar a la serie de Netflix ‘Nobody Wants this’; ‘What We Do in the Shadows’ (FX); ‘Shrinking’ (Apple TV+); ‘Only Murders in the Building’ (Hulu) y ‘Abbot Elementary’ (ABC).

Asimismo, ‘Severance’ comenzará la noche con siete estatuillas embolsadas, y podría aumentar esa cifra de si se impone en la categoría de mejor serie de drama.

La historia protagonizada por Adam Scott es la serie más nominada de la noche, con un total de 27 candidaturas. Entre sus principales contendientes se encuentran otras producciones que también abordan el estrés laboral, como ‘The Pitt’ (HBO), ‘Slow Horses’ (Apple TV+) o ‘The Diplomat’ (Netflix).

PASCAL Y BARDEM PODRÍAN HACER HISTORIA

Pero a esta serie le pisan los talones ‘The Last of Us’, protagonizada por el también nominado Pedro Pascal, quien podría convertirse en el primer latino en ganar el Emmy a mejor actor en una serie dramática; o ‘The White Lotus’ (HBO), que en 2022 se alzó con el galardón a mejor serie limitada o antológica.

Si bien la historia de uno de los villanos más icónicos de Batman, ‘The Penguin’, fue una de las más premiadas en los Creative Arts Emmy con ocho galardones, las apuestas apuntan a que la cruda historia de asesinato cometida por un niño retratada en ‘Adolescense’ se alzará como la ganadora en la categoría de mejor serie limitada o antológica.

Ambas compiten con ‘Black Mirror’ (Netflix), ‘Dying for Sex’ (Hulu) y ‘Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story’, serie que le valió a Javier Bardem su primera nominación al Emmy y que, de ganar, lo podría convertir en el primer español en obtener un Emmy como mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica.

La noche del domingo, la estadounidense Bella Ramsey, de 21 años, también podría batir un récord como la intérprete más joven en alzarse con un Emmy a mejor actriz en una serie de drama por ‘The Last of Us’.

Mientras que a sus 75 años Martin Short (‘Only Murders in the Building’) podría convertirse en el actor más veterano en ganar como protagonista en una serie de comedia.

Harrison Ford (‘Shrinking’) también aspira a hacer historia: a sus 83 años, podría romper el récord de Henry Winkler y convertirse en el ganador de mayor edad en la categoría de actor de reparto en comedia.