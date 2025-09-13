Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija, asegura Jordi Martin

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida personal, luego de que se filtraran dos videos íntimos en los que aparece junto al cantante colombiano Beéle.
El escándalo no solo ha sacudido las redes sociales, sino que podría tener consecuencias legales graves: la posible pérdida de la custodia de su hija Mía.
El paparazzi español Jordi Martin, colaborador habitual de programas como El Gordo y La Flaca y Amor y Fuego, aseguró que Isander Pérez, expareja de Ladera y padre de la menor, estaría evaluando iniciar acciones legales para reclamar la custodia.
“Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija”, afirmó Martin en su canal de YouTube, señalando que Pérez considera que la niña está creciendo en un entorno “poco sano, rodeado de escándalos”.
Según el periodista, el padre de la menor estaría reuniendo información adicional que podría fortalecer su caso ante los tribunales. La preocupación gira en torno al impacto emocional que los constantes escándalos mediáticos podrían tener en la niña, quien actualmente tiene cinco años.
Por su parte, Isabella Ladera ha manifestado públicamente su indignación por la difusión de los videos, negando haber sido responsable de su divulgación. Beéle, en cambio, ha declarado que no participó en la filtración y que también estaría considerando acciones legales contra la modelo.
Mira el video:
Y después de que en un comunicado dio a entender que Beéle sería el responsable de la difusión de la grabación, ya que supuestamente sólo “estaba en manos” de ambos, él afirmó que no “participó en su divulgación”.
Ahora, Jordi Martin dijo que el cantante le “confirmó que él no había difundido” el clip, “precisamente porque salía muy mal parado”, y le adelantó que demandará a su expareja.
El paparazzo incluso abordó las informaciones que le han llegado de que alegadamente la modelo sería quien propagó el material sensible.
“Isabella habría dicho a su entorno más cercano que quería joderle la vida, con esas mismas palabras, a Beéle y que iba a hacer todo lo posible por fastidiarlo”, contó.