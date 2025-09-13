Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija, asegura Jordi Martin

Miami, Florida.

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida personal, luego de que se filtraran dos videos íntimos en los que aparece junto al cantante colombiano Beéle.

El escándalo no solo ha sacudido las redes sociales, sino que podría tener consecuencias legales graves: la posible pérdida de la custodia de su hija Mía.

El paparazzi español Jordi Martin, colaborador habitual de programas como El Gordo y La Flaca y Amor y Fuego, aseguró que Isander Pérez, expareja de Ladera y padre de la menor, estaría evaluando iniciar acciones legales para reclamar la custodia.

“Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija”, afirmó Martin en su canal de YouTube, señalando que Pérez considera que la niña está creciendo en un entorno “poco sano, rodeado de escándalos”.

Según el periodista, el padre de la menor estaría reuniendo información adicional que podría fortalecer su caso ante los tribunales. La preocupación gira en torno al impacto emocional que los constantes escándalos mediáticos podrían tener en la niña, quien actualmente tiene cinco años.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, Isabella Ladera ha manifestado públicamente su indignación por la difusión de los videos, negando haber sido responsable de su divulgación. Beéle, en cambio, ha declarado que no participó en la filtración y que también estaría considerando acciones legales contra la modelo.

Mira el video: