Estos son los precios para el concierto de Julión Álvarez en Tegucigalpa

San Pedro Sula, Honduras.

Por fin se dieron a conocer los precios de los boletos para el concierto del ícono de la música regional mexicana, Julión Álvarez. El artista se presentará el próximo 15 de noviembre en el estadio Chochi Sosa de la capital de Honduras, Tegucigalpa.

Como parte de su gira “42-18”, que celebra sus 42 años de vida y 18 años de trayectoria artística, el cantante promete una noche inolvidable llena de éxitos, tradición y energía norteña.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Eticket Honduras, y los precios varían según la ubicación en el estadio. Estos son los siguientes: Experiencia Bac: L 10,488, E3 Fans L6,642, Silla VIP L 4,195, Gradería L 1,748 y Preferencia del pie L 1,398.

Cabe mencionar que este sábado 13 de septiembre inició la preventa exclusiva para clientes de Bac Credomatic, lo que significa que al comprar su boleto con sus tarjetas de débito y crédito BAC recibirá un 15% de descuento. Este beneficio estará disponible hasta el 15 de septiembre del 2025.