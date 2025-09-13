Así fue el show de Karol G en el Vaticano

Ciudad el Vaticano.

Miles de personas abarrotaron la tarde de este sábado la Plaza San Pedro del Vaticano a la espera de un inédito concierto con artistas como la colombiana Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli o los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams.

El espectáculo, titulado 'Grace for the World' ('Gracia para el mundo'), cerrará la tercera edición del ‘Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana’, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que ha tenido lugar en Roma desde este viernes.

El recital dio inicio a las 21:00 horas locales (19.00 GMT) pero ya desde primera hora de la tarde los aledaños de la plaza acogieron una multitud distribuida en distintas filas a lo largo de los distintos accesos de la plaza, controlados por las autoridades.

Con banderas de distintos países -muchas colombianas- y un ambiente festivo, los asistentes comenzaron a entrar dos horas antes del concierto, en el momento en el que Karol G y Pharrel Williams realizaban las pruebas de sonido.

Los primeros en llegar han comenzado a corear el nombre de la colombiana, así como a vitorear al tenor italiano y al cantante estadounidense.