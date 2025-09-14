La cantante española Lola Índigo anuncia que se tomará un descanso: "Estoy agotada"

España.

La cantante española Lola Índigo ha anunciado que va a tomarse un descanso porque lleva "siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente".

Ante sus seguidores, durante un concierto anoche en el festival Coca-Cola Music Experience en Madrid, la intérprete afirmó que "esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como dios manda necesito un break".

Pese a su decisión de retirarse temporalmente de los escenarios, la cantante tenía previsto actuar en Buenos Aires el 2 de octubre y solo un día después en Santiago de Chile, y su página web indica que hay "más fechas por anunciar" de la gira.

A comienzos de verano dio tres grandes conciertos en España. El espectáculo de Madrid iba a celebrarse inicialmente en el Santiago Bernabéu pero una disputa con los vecinos a causa del ruido obligó a reubicarlo en el Riyah Metropolitano, una decisión que estuvo acompañada de polémica.

"Ha sido un año chungo de cojones (malo) y se han complicado muchas cosas pero al final todo se soluciona", afirmó la cantante, que publicó este año su cuarto disco de estudio, 'Nave dragón', que incluye colaboraciones con el colombiano Manuel Turizo y el argentino Paulo Londra.

A su lista de colaboraciones se suman también María Becerra, Luis Fonsi, Rauw Alejandro, Emilia, Guaynaa, Tini y Belinda.

Lola Índigo, de nombre Miriam Doblas Muñoz (Madrid, 1992), saltó a la fama tras ser la primera expulsado del concurso musical televisivo 'Operación Triunfo 2017', la misma edición en la que participó la cantante Aitana.