Kunno es hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico

Kunno generó preocupación entre sus fanáticos al revelar que fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico la madrugada de este jueves. El creador de contenido compartió imágenes desde la cama de un hospital y bajo los efectos de la anestesia para disminuir el dolor; además, hizo públicos los análisis en los que revelan las lesiones que sufrió y que no le impidieron presentarse en el programa "Hoy".

La participación del creador de contenido en el reality show "Las estrellas bailan en Hoy" ha estado rodeada de una fuerte polémica debido a la actitud mostrada en ocasiones ante el resultado de su desempeño, además de sus ausencias por las que le han llovido críticas en redes sociales. Aunque en esta ocasión el accidente que sufrió no lo detuvo para dar todo en la pista, dejando ver que no se trató de un incidente de gravedad.