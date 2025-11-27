American Airlines defiende su proceder tras incidente con “El Puma” Rodríguez

Miami, Florida.

El reconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como “El Puma”, denunció públicamente haber sido humillado al ser obligado a abandonar un vuelo de American Airlines en Quito, Ecuador, el pasado 24 de noviembre. El artista relató que el hecho se originó por un malentendido con la tripulación respecto al manejo de su equipaje de mano y aseguró que el trato recibido fue “como a un delincuente”, exigiendo una disculpa formal. Ante la polémica generada por los videos difundidos en redes sociales, la aerolínea emitió un comunicado en el que subrayó que su prioridad es la seguridad de los pasajeros y el cumplimiento de la normativa interna. Según American Airlines, la decisión de desembarcar al cantante respondió a un manejo incorrecto del equipaje y a un altercado con miembros de la tripulación.

La compañía insistió en que sus empleados actuaron conforme a los protocolos establecidos para garantizar el orden y la seguridad dentro de la aeronave. "El vuelo 932 de American Airlines tuvo un retraso de unos diez minutos antes de su salida de Quito (UIO) para resolver un tema a bordo relacionado con el almacenamiento del equipaje de mano", indicó la oficina de Comunicaciones Corporativas para Latinoamérica y el Caribe. "Al igual que todas las aerolíneas estadounidenses, American está obligada a cumplir con las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) sobre el equipaje de mano, incluyendo la norma 14 CFR 121.285, que establece que el equipaje de mano no puede colocarse en una zona —como el pasillo de un asiento de mamparo— que obstruya el acceso a una salida", indicó la firma estadounidense. Un asiento de mamparo está ubicado directamente detrás del panel que separa las diferentes secciones en el avión. Estos lugares suelen ofrecer más espacio, pero tienen sus propias limitaciones: no hay lugar para el equipaje debajo del asiento.


