Julia Stiles desvela que fue madre por tercera vez hace 5 meses

La actriz Julia Stiles, de 43 años, ha desvelado en su última entrevista que se convirtió en madre por tercera vez el pasado mes de noviembre.

La protagonista, junto al fallecido Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt, del clásico adolescente ‘Diez razones para odiarte’ se ha negado a ofrecer más detalles sobre su experiencia, ni siquiera para dar a conocer el nombre o el sexo de su retoño.

“No suelo hablar de ello”, ha advertido en su conversación con el diario The New York Times, centrada en su debut como directora con la película ‘Wish You Were Here’, que terminó de rodar en febrero.

Aun así, la también intérprete de la saga ‘Bourne’ ha reconocido que vive un “sinfín de emociones” al disfrutar de la crianza de “un bebé de cinco meses”, al tiempo que se prepara para el estreno de su ópera prima.

Las escasas alusiones que ha hecho a su familia numerosa se enmarcan en la ilusión que la embarga ante su primer proyecto como realizadora.

“Creo que ser madre es un gran entrenamiento para convertirte en directora. Tienes que planificar las cosas adelantándote diez pasos, pero también tienes que vivir el momento presente. Tienes que gestionar muy bien el tiempo”, ha apuntado.

Para administrar eficazmente tantas responsabilidades, Julia ha tenido que sacrificar en buena medida su descanso. “Me estoy quedando sin reservas en lo que al sueño se refiere. Pero la verdad es que nunca me he sentido tan llena de energía”, ha subrayado sobre el entusiasmo y la motivación con la que afronta sus tareas.

Julia Stiles y su marido, Preston Cook, se casaron en la más estricta intimidad en el año 2017, cuando la artista ya se encontraba embarazada de su primogénito Strummer. Una vez se hizo pública la noticia, la actriz no dudó en compartir una foto de la abultada tripita que asomaba bajo su traje de novia, añadiendo en tono de broma que sus familias les habían obligado a casarse debido a lo inesperado de la gestación.

En 2022, la intérprete dio a conocer públicamente, en su perfil de Instagram, la llegada de su segundo retoño, Arlo. “¡Bienvenido al mundo, Arlo! El nuevo miembro de nuestra familia me recuerda que el amor es infinito”, escribía en esa ocasión junto a una foto que solo desvelaba los pies de la criatura.

Tras su tercera incursión en la maternidad, la actriz ha optado, sin embargo, por una discreción casi absoluta.