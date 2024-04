Viuda de Andrés García asegura que el actor se le manifiesta y le envía señales

“Me levanté porque no me dejaba de hacer el ruido. Me levanté, abrí la ventana y no era nada. Después, aún abierta la ventana, seguía tocando, entonces ... ya supe que era él”, agregó.

Margarita Portillo consideró esa experiencia como algo “normal”, especialmente porque se produjo durante el Día de Muertos.

Por otro lado, la viuda de Andrés García se negó a dar detalles sobre el testamento del actor. Sin embargo, admitió que durante su vida, el actor de la telenovela ‘El privilegio de amar’ le entregó la casa de Pie de la Cuesta a su hermana Rosa María, junto con una pequeña parcela para ella.