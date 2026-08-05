Juan Luis Guerra cantará en la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Santo Domingo, República Dominicana

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra interpretará el próximo 8 de agosto el tema "Canto a la Patria" durante la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un acto concebido como homenaje al país, informó este miércoles la producción del evento. La pieza, compuesta por el artista y donada al Estado dominicano en 2006, será interpretada junto al coro "Más que Vencedores" como uno de los momentos centrales del acto de cierre de la cita deportiva regional.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas y una amplia proyección internacional, Guerra pondrá el broche de oro musical a la clausura de los Juegos, que se celebrará en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico de la capital dominicana. En un comunicado, el productor general y director creativo de las ceremonias, Alberto Zayas, afirmó que la participación del artista representa "un honor para todo el país" y aseguró que cerrar los Juegos con su voz "será un momento inolvidable".