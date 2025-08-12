Jennifer Aniston dice que ella y Gwyneth Paltrow cuentan "chismes" sobre Brad Pitt

Jennifer Aniston ha revelado que ella y Gwyneth Paltrow cotillean sobre su ex pareja compartida Brad Pitt.
La estrella de Friends estuvo casada con el actor de F1 desde 2000 hasta su divorcio en 2005 y explicó que ella y Gwyneth (que estuvo comprometida con Brad durante la década de 1990) no pueden resistirse a hablar de su mutua conexión romántica con el galán de Hollywood.
Cuando se le preguntó si alguna vez había hablado de Pitt con la fundadora de Goop, Jennifer dijo a la revista Vanity Fair: "Oh, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Somos chicas. Siempre intercambiamos consejos: '¿Qué estás haciendo para esto? ¿Qué estás haciendo para aquello? ¿Tienes un nuevo médico para eso?’”.
El matrimonio de Jennifer y Brad llegó a un final de alto perfil en 2005 cuando Pitt comenzó una relación con su coprotagonista de Sr. y Sra. Smith, Angelina Jolie, y ella señaló que ese período proporcionó al público una "lectura jugosa".
La estrella de 56 años dijo: "Fue una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides. Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal".
Aniston explicó que ella "no tenía una constitución lo suficientemente fuerte como para no verse afectada" por la atención y los rumores que siguieron después de que ella y Brad, de 61 años, se divorciaron.
La estrella del Morning Show dijo: “Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo. Piensan: 'Ya eres famoso, así que acéptalo'. Pero en realidad no quisimos eso”.
La última entrevista de Jennifer con Vanity Fair llega dos décadas después de su primer charla tras su separación de Pitt con la publicación de un artículo titulado La insumergible Jennifer Aniston, una experiencia que consideró "desconcertante".
Ella dijo: "Hace mucho que no miro ese artículo. Solo recuerdo la experiencia de hacerlo, que fue un poco impactante. También fue un momento muy vulnerable. Pero sí, eso quedó para las memorias”.
Aniston también recordó que hacer la película de comedia romántica de 2006, The Break-Up, en la que apareció junto a Vince Vaughn, resultó ser "catártico", ya que su relación terminó en la vida real.
Ella bromeó: "Es posible que haya pasado por una separación; esa pequeña separación, estoy segura de que nadie la recuerda. Fue una especie de catarsis empezar desde ese momento. Así que cuando vinieron a mí... estaban un poco nerviosos por hacerme la oferta, porque pensaban: 'Oh, ¿eso es insensible? ¿Es inapropiado?'. Pero yo, en realidad, pensé: '¡Qué gran oportunidad!'".
Jennifer añadió: "Sabía que me beneficiaría emocionalmente, como ser humano. Y que además encajaría muy bien con el guion y el personaje".