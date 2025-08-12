Jennifer Aniston dice que ella y Gwyneth Paltrow cuentan "chismes" sobre Brad Pitt

Madrid, España.

Jennifer Aniston ha revelado que ella y Gwyneth Paltrow cotillean sobre su ex pareja compartida Brad Pitt.

La estrella de Friends estuvo casada con el actor de F1 desde 2000 hasta su divorcio en 2005 y explicó que ella y Gwyneth (que estuvo comprometida con Brad durante la década de 1990) no pueden resistirse a hablar de su mutua conexión romántica con el galán de Hollywood.

Cuando se le preguntó si alguna vez había hablado de Pitt con la fundadora de Goop, Jennifer dijo a la revista Vanity Fair: "Oh, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Somos chicas. Siempre intercambiamos consejos: '¿Qué estás haciendo para esto? ¿Qué estás haciendo para aquello? ¿Tienes un nuevo médico para eso?’”.

El matrimonio de Jennifer y Brad llegó a un final de alto perfil en 2005 cuando Pitt comenzó una relación con su coprotagonista de Sr. y Sra. Smith, Angelina Jolie, y ella señaló que ese período proporcionó al público una "lectura jugosa".

La estrella de 56 años dijo: "Fue una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides. Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal".