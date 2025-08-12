  1. Inicio
Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl, su nuevo álbum

La cantante reveló el título de su próximo álbum durante el pódcast de Travis Kelce. Aún no hay fecha de lanzamiento.

  • Agencia EFE
La página web oficial de Taylor Swift l habilitó la opción de precompra disponible hasta el 13 de octubre, aclarando que esa no será la fecha de publicación del disco.

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció que lanzará próximamente su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, aunque todavía no ha revelado la fecha oficial de estreno.

El anuncio se produjo durante una participación en New Heights, el pódcast que conduce su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, junto a su hermano Jason. En el video, difundido en redes sociales, Swift aparece con Kelce y muestra un maletín verde con sus iniciales “TS” en color naranja, diciendo: “Este es mi nuevo álbum”. No ofreció más detalles sobre su contenido ni su lanzamiento.

De forma simultánea, la página web oficial de la artista habilitó la opción de precompra disponible hasta el 13 de octubre, aclarando que esa no será la fecha de publicación del disco.

Se espera que Swift comparta más información en futuras ediciones del pódcast.

The Life of a Showgirl será su primer álbum desde que finalizó su exitosa gira Eras Tour. Su trabajo anterior, The Tortured Poets Department (2024), rompió el récord de álbum más descargado en un solo día.

