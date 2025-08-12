  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de sustancias ilícitas

Famoso por éxitos como 'Ley seca' y 'Dákiti', el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.

  • 12 de agosto de 2025 a las 10:45 -
  • Agencia EFE
Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de sustancias ilícitas

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido en la madrugada de este martes 12 de agosto.
Miami, Florida.

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (EE.UU.), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.

Conocido por éxitos como 'Ley seca' y 'Dákiti', el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.

Fotografía cedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade, que muestra al cantante puertorriqueño Jhayco posando para un registro policial de arresto por presunta posesión de drogas, en Miami (EE.UU.).

Fotografía cedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade, que muestra al cantante puertorriqueño Jhayco posando para un registro policial de arresto por presunta posesión de drogas, en Miami (EE.UU.).

(Departamento de Corrección y Rehabilitación del Condado de Miami Dade / EFE)

Agencia EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias