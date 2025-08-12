Enrique y Meghan amplían contrato con Netflix para nuevos proyectos

Londres

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, anunciaron este lunes la ampliación de su contrato con Netflix para desarrollar nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma.

"Estamos orgullosos de extender nuestro acuerdo con Netflix y expandir nuestro trabajo conjunto", afirmó Meghan en un comunicado citado por medios británicos.

El nuevo contrato entre Netflix y Archewell Productions —la productora gestionada por los duques— será multianual y de primera opción para proyectos cinematográficos y televisivos. Además, incluye un acuerdo especial de patrocinio con la marca de vino y productos alimentarios de Meghan, As Ever.

"Mi marido, el príncipe Enrique, y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo en Archewell Productions para crear contenidos reflexivos a través de diferentes géneros, que resuenan globalmente y celebran nuestra visión compartida", añadió la duquesa.

Según trascendió, el acuerdo contempla, al menos, una segunda temporada del programa de estilo de vida With Love, Meghan y un documental especial de Navidad de los Sussex en diciembre.

En 2020, tras retirarse de sus funciones reales, los duques firmaron con Netflix un contrato estimado en 100 millones de dólares (86,2 millones de euros), que vencía en septiembre.

A finales de julio, el tabloide británico The Sun afirmó que el contrato no sería renovado debido a los bajos niveles de audiencia de sus últimas producciones, el documental Polo y With Love, Meghan.

Sin embargo, la jefa de contenido de Netflix, Bela Bajaria, señaló que estaban "encantados" de continuar la colaboración con los Sussex, a quienes calificó como "voces influyentes cuyas historias resuenan con las audiencias de todas partes".

"La respuesta a su trabajo habla por sí misma, pues Enrique y Meghan ofrecieron a los espectadores una mirada íntima a sus vidas y se convirtieron rápidamente en una de nuestras series documentales más vistas", agregó sobre la producción Enrique y Meghan (2022).