Gael García Bernal recibirá indemnización por uso indebido de su imagen

Ciudad de México

Tras más de una década de litigio, un tribunal federal resolvió que el actor mexicano Gael García Bernal tiene derecho a recibir una indemnización de 1.9 millones de pesos mexicanos (unos 100 mil dólares aproximadamente) por el uso no autorizado de su imagen en una campaña publicitaria de whisky Johnnie Walker, lanzada en 2011.

La decisión, emitida el 27 de agosto por una magistrada de apelación, establece que el monto corresponde al pago que el actor habría recibido si hubiera sido contratado legalmente para participar en la campaña “Caminando con Gigantes”, ajustado por inflación.

Este caso forma parte de un proceso complejo que ha requerido al menos 15 resoluciones judiciales, incluyendo tres dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2021, la SCJN reconoció que García Bernal tenía derecho a ser indemnizado conforme al artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual establece un pago mínimo del 40% sobre el valor comercial del producto o servicio relacionado.