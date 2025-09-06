Alejandro Fernández cancela conciertos en Texas por enfermedad

Estados Unidos.

Alejandro Fernández, una de las figuras más queridas de la música regional mexicana, ha preocupado a sus fans tras anunciar que pospondrá dos de sus conciertos debido a complicaciones de salud. El artista ya dio un comunicado y aclara su estado actual de salud.

La preocupación entre los seguidores de Alejandro Fernández comenzó tras el anuncio de la cancelación de algunas de sus fechas en Texas. A través de comunicado en sus redes sociales compartieron parte médico emitido por el Dr. Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco.

En el documento se confirma que Fernández fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y que suele transmitirse por alimentos contaminados.