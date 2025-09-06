Alejandro Fernández cancela conciertos en Texas por enfermedad

Alejandro Fernández, una de las figuras más queridas de la música regional mexicana, ha preocupado a sus fans tras anunciar que pospondrá dos de sus conciertos debido a complicaciones de salud. El artista ya dio un comunicado y aclara su estado actual de salud.
La preocupación entre los seguidores de Alejandro Fernández comenzó tras el anuncio de la cancelación de algunas de sus fechas en Texas. A través de comunicado en sus redes sociales compartieron parte médico emitido por el Dr. Baltazar Servín Vargas, del Centro de Especialidades Médicas en Zapopan, Jalisco.
En el documento se confirma que Fernández fue diagnosticado con salmonelosis, una infección bacteriana que afecta el sistema digestivo y que suele transmitirse por alimentos contaminados.
El cantante comentó que, por recomendación médica, deberá guardar reposo absoluto durante al menos cuatro días. En sus propias palabras:
“Desgraciadamente, he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días.”
Los conciertos de Alejandro Fernández, que se verán afectados por esta pausa médica, estaban programados para los días 5 y 6 de septiembre en Dallas y El Paso, respectivamente. Ambos eventos han sido oficialmente reprogramados para el mes de octubre.