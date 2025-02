Fallece joven actriz surcoreana Kim Sae-ron

1

La actriz surcoreana Kim Sae-ron fue encontrada sin vida en su domicilio en el distrito de Seongdong, en Seúl, según informaron las autoridades este domingo. La artista tenía 24 años.

2

Un amigo de Sae-ron descubrió su cuerpo en la residencia después de que la actriz no se presentara a una reunión programada. La persona alertó a la policía a las 16:50 (hora Corea del Sur).

3

Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias de su fallecimiento. “De momento, no hemos hallado señales de crimen, pero seguimos examinando los detalles del caso”, señaló un funcionario policial citado por medios locales.

4

Hasta el momento, la investigación no ha revelado evidencia de una entrada forzada ni de violencia en la escena.

5

Nacida en el año 2000, Kim Sae-ron debutó como actriz infantil en 2009 y alcanzó reconocimiento con su papel en la película The Man from Nowhere (2010).

6

A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones cinematográficas y televisivas en Corea del Sur. Su última aparición en pantalla fue en la serie de acción Sabuesos, estrenada en 2023.

7

La carrera de Kim Sae-ron se vio interrumpida en mayo de 2022 cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en el distrito de Cheongdam-dong, en Seúl.

8

La estrella chocó su vehículo contra un transformador eléctrico, lo que provocó un apagón temporal en la zona y daños en la infraestructura pública.

9

Tras el accidente, Sae-ron intentó evadir la prueba de alcoholemia, pero las autoridades confirmaron posteriormente que su nivel de alcohol en sangre superaba el límite legal.

10

En abril de 2023, un tribunal de Seúl le impuso una multa de 20 millones de wones (aproximadamente 13,850 dólares).

11

El incidente afectó gravemente su imagen y carrera. Varias marcas cancelaron contratos publicitarios con ella y su participación en proyectos futuros fue suspendida.

12

En 2024, intentó regresar a la industria con la obra de teatro Dongchimi, pero la fuerte oposición del público surcoreano la llevó a abandonar el proyecto antes de su estreno.

13

Durante este período, Kim Sae-ron mantuvo un perfil bajo y evitó apariciones en medios de comunicación.

14

En los últimos meses, se reportó que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería en Seongsu-dong.

15

Sin embargo, en octubre de 2024, medios surcoreanos informaron sobre su posible regreso a la actuación.