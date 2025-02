Cynthia Klitbo hospitalizada tras ser picada por araña venenosa

México.

“Hola a todos. A mí, una limpia ya. ¿Qué me pasó? Me picó una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto. Ya vi la foto (de la araña) y sí está de miedo”, expresó.

En una de sus historias de Instagram, contó que la había picado una “viuda negra”, un tipo de araña que se considera como una de las más peligrosas, ya que su veneno puede ser mortal para el ser humano.

Pese a lo grave que fue la situación, la famosa se encuentra recuperándose y, con su humor característico, señaló que los doctores le dijeron el nombre científico del insecto para “no espantarla”.

Por supuesto, la noticia no pasó desapercibida y los internautas, en su mayoría fanáticos, le desearon todo lo mejor para su pronta recuperación. También le dieron algunos tips para evitar a este tipo de insectos.