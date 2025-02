Selena Gómez lanza álbum junto a su pareja, el productor Benny Blanco

Los Ángeles, California.

La cantante Selena Gómez ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum y el primer sencillo es una colaboración con su actual pareja, el rapero y productor musical Benny Blanco.

“I Said I Love You First” (“Dije Te Amo primero”) se lanzará el 21 de marzo, según anunció la propia cantante en su perfil de Instagram y el primer sencillo, “Scared of Loving You” (“Asustada de amarte”), ya está disponible en las plataformas de internet.

“Siempre les engaño chicos, mi nuevo álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21/3”, escribió la cantante en un post de Instagram junto a una foto de la pareja y varios emoticonos con corazones.

“Nuestra primera canción, ‘Scared of Loving You’ está disponible ahora en todas las plataformas de streaming”, precisó. “!Estamos deseando de compartir este proyecto especial contigo pronto!”, añadió la antigua chica Disney.

“No puedo creer que pueda pasar el resto de mi vida contigo”, escribió por su parte, Benny Blanco en su perfil de Instagram al anunciar también el lanzamiento de este álbum.