Frankie Muniz, de “Malcolm el de en medio”, nunca se ha considerado un ‘gran actor’

Frankie Muniz nunca se ha considerado un “gran actor”.

El actor de 39 años saltó a la fama cuando interpretó el papel principal en ‘Malcolm in the Middle’ siendo un adolescente, pero cree que su carrera se debe más a la “suerte” que a otra cosa.

Así lo dijo a E! News: “No sé si no me gusta ver mis cosas, pero puedo dejar de mirar. ¿Tiene sentido? Puedo verlo y pensar: ‘Oh, sólo estoy viendo al personaje, sólo estoy viendo la serie’. Pero a veces pienso: ‘Oh, podría haberlo hecho mejor’. Siempre lo he hecho. Nunca me he considerado un gran actor, sólo siento que he tenido suerte”.

El protagonista de ‘Renner’, que tiene a su hijo de tres años, Mauz, con su prometida Paige Price, vio la serie por primera vez hace unos años y se dio cuenta de que tenía una “perspectiva completamente diferente” de todo como adulto, ya que dijo que su personaje era en realidad el “peor” de toda la serie.

Y añadió: “La vi, vi los 150 episodios en 2017. Realmente no la vi cuando salió, y mi esposa nunca la había visto, así que nos sentamos y la vimos toda. Fue interesante, porque rodamos muchos episodios y pasaron muchas cosas, pero yo pensaba: ‘¿Rodamos eso? Es una locura’. Y mi perspectiva cambió completamente cuando lo vi. El programa que creí que hicimos, la comedia que creí que hicimos, no era lo que fue. Pero en un sentido positivo, fue algo interesante de ver. Me di cuenta de que Malcolm era el peor personaje de la serie”.

Con información de BanShowbiz.