El Señor de los Cielos predijo la caída de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue arrestado en Venezuela por parte de las autoridades de los Estados Unidos, quienes entraron durante la madrugada del día 3 de enero de 2026 para llevarlo a su territorio, donde lo someterán a juicio por supuestamente ser el responsable del tráfico de drogas hacia el país norteamericano.
Hace años hizo lo propio la serie "El Señor de los Cielos", donde predijeron los señalamientos de un narcoestado, así como la captura del presidente de Venezuela.
En la serie del Señor de los Cielos, grabaron un capítulo en el que Aurelio Casillas conoció al jefe del llamado Cartel de los Soles, quien es, de manera bastante sospechosa, el presidente de Venezuela, quien además, hace otra clase de espectáculos dentro de la televisión, etcétera.
"Cómo es posible que un payaso de la televisión esté entrevistando a un país. Por eso están como están. Cuando la realidad superó a la ficción", fue lo que dijo Aurelio Casillas durante ese capítulo, en el que vio todo lo que pasaba dentro del mundo del narcotráfico en Venezuela.
En este capítulo se sospecha de la existencia de un narcoestado, en el que el presidente no solamente es el jefe de estado, también es el responsable de pasar la cocaína desde Venezuela, hasta México a través de las vías marítimas o por las diferentes fronteras que hay a lo largo del continente.
Sin embargo, el detalle más señalado por los usuarios de las redes sociales, en el momento en que se rescató el clip para subirlo a Instagram o TikTok, es que el presidente de Venezuela dentro de la serie, tiene un sospechoso parecido con Nicolás Maduro, lo que pudo haber sido un señalamiento directo de la serie.
Además, aseguran que la última frase también fue una predicción directa a la caída de Nicolás Maduro: "Pensemos, lo mejor que puede pasar es que sigamos de amigos de él, que nos deje seguir pasando la mercancía, por lo menos hasta que lo agarren o le toque salir corriendo".
En un giro impactante que ha sacudido la política internacional, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambas figuras fueron trasladadas a Estados Unidos y comparecieron ante una corte federal en Nueva York, donde se enfrentan a múltiples cargos, incluidos narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión ilegal de armas.
La acción, conocida internamente como “Operación Resolución Absoluta”, fue anunciada por el expresidente de EE. UU. y líder político que la ordenó, quien calificó el operativo como un éxito y destacó que Maduro sería juzgado bajo la ley estadounidense por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo.
Maduro, quien ocupaba la presidencia desde 2013 —tras la muerte de Hugo Chávez— se declaró “inocente” y calificó su detención de “secuestro”. En su primera aparición en la corte de Manhattan, se declaró no culpable de los cargos presentados por la fiscalía norteamericana y afirmó que sigue siendo el legítimo presidente de Venezuela.