Sara Carbonero, ex de Iker, ingresada de emergencia a UCI: Lo último sobre su salud

La salud de Sara Carbonero, exesposa del exarquero Iker Casillas, ha vuelto a ser el centro de atención en España.
En las últimas horas se informa que Sara Carbonero, ex pareja del portero español Iker Casillas, ha sido ingresa de emergencia a un centro médico en España.
El ingreso urgente de Sara Carbonero en un hospital de Lanzarote se produjo mientras la periodista permanecía en Canarias para celebrar las fiestas de Año Nuevo junto a un grupo de amigos cercanos, según recoge la revista Semana.
Prensa española ha precisado que la situación originó una inmediata preocupación entre sus allegados, ya que Carbonero, de 41 años de edad, presentó molestias y tomó la decisión de acudir a un centro médico, donde fue internada para realizarle exámenes y mantenerla bajo observación.
Sara Carbonero que había pasado fin de año en la isla junto con su pareja, José Luis Cabrera, su inseparable Isabel Jiménez y otros amigos de la pareja, había empezado a “encontrarse mal de repente”.
Aunque existía mucha cautela con respecto al estado de salud de la de Corral de Almaguer, este martes han trascendido nuevos detalles.
La hospitalización de Sara Carbonero alteró de manera abrupta los días de descanso en Canarias junto a sus amigos y generó inquietud, debido a los antecedentes médicos de la periodista.
La trayectoria de salud de la comunicadora incluye un diagnóstico de cáncer de ovario en 2019, tal como publicó la revista Semana, la misma que ahora informa sobre las novedades en su salud.
Sara Carbonero tuvo que ser intervenida de urgencia y evoluciona favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro sanitario.
Lo que derivó en el ingreso inmediato en el hospital fue una indisposición repentina que, dado el historial clínico de la comunicadora, hizo que los médicos se decidieran por la hospitalización y el posterior tratamiento
Todavía faltan muchas piezas del puzle, pero lo que sí parece descartado es que se vaya a producir un traslado a otro hospital insular “porque los médicos no consideran aconsejable” un desplazamiento en helicóptero.
Aunque la evolución aparenta ser positiva, fuentes del entorno cercano a Sara Carbonero han solicitado “máxima cautela y respeto” ante la situación
La situación ha activado los protocolos familiares. Se ha informado que tanto Iker Casillas, exportero del Real Madrid y exesposo de la periodista, como los hijos que tienen en común, ya han sido notificados sobre el estado de salud de la comunicadora.
Sara Carbonero es una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo en España, consolidando su carrera en medios de alto impacto antes de diversificar su labor como embajadora de UNICEF.
Cabe recordar que la comunicadora ha enfrentado desafíos de salud importantes en el pasado, tras ser diagnosticada con cáncer de ovarios en 2019, por lo que se teme que en esta ocasión se haya presentado una complicación relacionada con eso.
Durante todo el ingreso, Sara ha contado con la compañía constante de su pareja, Jota Cabrera, con quien mantiene una relación desde finales de 2024
La situación ha generado muestras de apoyo y preocupación por parte de seguidores y compañeros del mundo de la comunicación, quienes esperan que la periodista pueda retomar su rutina con normalidad en los próximos días.