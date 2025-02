Hijo de Pepe Aguilar revela que pronto habrá “hijos” en la familia

México

3

Por otra parte, Leonardo habló también de la buena relación que tiene con sus cuñados, ya entrados en la plática familiar, la famosa periodista cuestionó a Leonardo si es que pronto vienen los hijos a la familia Aguilar y la respuesta de “El Gallo Fino” dejó a todos con la boca abierta, pues aseguró que sí y serán por parte de Ángela, pero, no será la esposa de Nodal quien se convierta en mamá, sino la mascota de la cantante quien pronto debutará en la maternidad.

4

“(Oye, ¿y ya va haber hijos en la familia o no?)...que yo sepa no, ¡ah sí!,la pug de Ángela, no, no, no, no estoy jugando es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos 5 pugs negros y todo empezó por esa pug, Ángela se la compró antes de pandemia y en eso de que Ángela me manda una foto de que: ‘Yayo, ¿no ves que está un poquito gorda la niña?’ y me manda la foto y la panzota así y le digo yo creo que sí, Ángela y sí, tiene 5 cachorros va a ser cesárea por ser pug”, contó Leonardo.