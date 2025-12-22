Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto bebé

Estados Unidos.

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova han recibido a su cuarto hijo, nacido el 17 de diciembre de 2025. La pareja compartió la emotiva noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde Anna mostró una fotografía del recién nacido con el sencillo pero tierno mensaje: “My Sunshine 12.17.2025”.

Enrique Iglesias, de 50 años, es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, conocido por hits globales como “Hero” y “Bailando”. Anna Kournikova, de 44 años, es una exjugadora profesional de tenis que destacó en los años 90 y 2000, alcanzando el número 1 en dobles y el 8 en individuales. La pareja, que prefiere una vida alejada de los reflectores, reside en Miami y ha construido una familia sólida y discreta.