Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto bebé

La noticia se dio a conocer directamente en Instagram, en una publicación que acumula miles de likes y comentarios de felicitación.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova.
Estados Unidos.

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova han recibido a su cuarto hijo, nacido el 17 de diciembre de 2025. La pareja compartió la emotiva noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, donde Anna mostró una fotografía del recién nacido con el sencillo pero tierno mensaje: “My Sunshine 12.17.2025”.

Enrique Iglesias, de 50 años, es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos, conocido por hits globales como “Hero” y “Bailando”. Anna Kournikova, de 44 años, es una exjugadora profesional de tenis que destacó en los años 90 y 2000, alcanzando el número 1 en dobles y el 8 en individuales. La pareja, que prefiere una vida alejada de los reflectores, reside en Miami y ha construido una familia sólida y discreta.

La noticia se dio a conocer directamente en Instagram, en una publicación que acumula miles de likes y comentarios de felicitación. La imagen muestra al bebé recién nacido, y el mensaje breve resalta la intimidad que siempre ha caracterizado a la pareja al compartir momentos familiares.

La familia ahora cuenta con cuatro hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos el 16 de diciembre de 2017 (actualmente de 8 años), Mary, nacida el 30 de enero de 2020 (actualmente de 5 años), y el nuevo bebé, cuyo nombre y género aún no han sido revelados.

El reciente embarazo de la deportista fue confirmado por varios medios en agosto de 2025, aunque Enrique y Anna mantuvieron su habitual reserva sobre los detalles.

