Detenido con fianza millonaria un hijo de Rob y Michele Reiner, sospechoso de asesinarlos

Los Ángeles, California.

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Nick Reiner fue arrestado en la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como la revista People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.